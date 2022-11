Constitutionnalisation de l'IVG : quels sont les députés qui ont voté contre ?

C'est passé largement. L'Assemblée nationale s'est prononcée jeudi soir en faveur de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, sur une proposition des députés LFI, revigorés par cette victoire "historique" en plein marasme de l'affaire Quatennens . Une ovation debout d'une large part de l'hémicycle a salué cette adoption par 337 voix contre 32, au terme d'un débat tendu avec la droite et l'extrême droite qui avaient déposé des centaines d'amendements.

La route reste toutefois encore longue pour que cette inscription du droit à l'avortement dans la norme la plus élevée de l'ordre juridique soit effective, compte tenu notamment de l'aval indispensable du Sénat. C'est une "victoire historique pour les femmes en France et dans le monde", s'est réjouie la cheffe de file des Insoumis, Mathilde Panot, qui portait ce texte en tête de l'agenda d'une journée réservée à des propositions de son groupe.

Publicité

24 RN et 8 LR ont voté contre

Le texte adopté jeudi , fruit d'une réécriture transpartisane, tient en une phrase : "La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse." Les retouches apportées lors des débats visent à répondre aux réticences de certains députés, liées à la mention contestée du droit à la contraception dans une première version, et à une formulation qui faisait craindre l'instauration d'un droit à l'avortement "sans limite". Au total, ils sont, sur le moment 337 à avoir voté "pour" et 32 députés à avoir voté "contre". Et finalement 340 "pour" et 33 "contre" après "mise au point", notamment de la députée RN Mathilde Paris qui s'est ravisée et a finalement voté "contre".

Ils sont au total 24 députés RN, soit un peu plus d'un quart du groupe dirigé par Marine Le Pen, à avoir voté contre (dont les députés Philippe Ballard ou Laure Lavalette) et une majorité à avoir voté "pour" (Bruno Bilde, Sébastien Chenu, Julien Odoul et Marine Le Pen). Le groupe LR est celui qui a le moins voté : dans le détail, sur les 22 présents (pour 62 députés), seuls 13 ont voté "pour" (dont Philippe Juvin) et 7 "contre" (Marc Le Fur, Philippe Gosselin).

"Nous honorons le travail parlementaire par ce vote", a souligné le député MoDem Erwan Balanant, l'un des artisans de ce "dépassement des clivages". "Mais le combat n'est pas fini", a-t-il ajouté, en référence au feu vert à obtenir au Sénat, loin d'être acquis après un vote négatif en octobre. Aurore Bergé, cheffe de file des députés Renaissance, avait effectivement décidé de retirer son propre texte sur le sujet.

Recherchez votre député

Sur la base du registre de vote de l'Assemblée nationale, France Inter vous propose de retrouver dans le détail comment ont voté les députés présents jeudi soir dans l'hémicycle.