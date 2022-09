Consultation, référendum, fin de vie : les annonces d'Emmanuel Macron au Conseil national de la refondation

Avant de lancer les débats à huis clos de la première réunion du Conseil national de la refondation jeudi, Emmanuel Macron a donné une conférence de presse depuis Marcoussis, en Essonne. L'occasion pour le président de préciser la suite donnée au CNR, instance censée regrouper toutes les forces politiques, syndicales, associatives, économiques - mais largement boudée par les oppositions - afin de débattre et trouver des solutions pour "résoudre les difficultés quotidiennes des Français".

D'après le président de la République, "52 personnes, représentants, forces politiques, syndicats et élus ont été invités, 40 sont là". "Les 12 qui ne sont pas là ont tort", a martelé Emmanuel Macron. "Quand on n'est pas là, il ne faut pas après expliquer qu'on n'a pas été consulté, ou que c'est trop vertical", a-t-il ajouté, en précisant que "la porte sera toujours ouverte".

Une grande consultation

Le président a annoncé le lancement "dès la semaine prochaine" d'une "consultation nationale très large" en ligne et sur le terrain pour remettre les Français "au sein des grands choix de la nation". Cette grande consultation "viendra compléter la réunion d'aujourd'hui", a-t-il indiqué.

Éventuellement des référendums

Cinq grands thèmes seront abordés lors des discussions : le plein emploi, l'école, la santé, le bien-vieillir et la transition écologique. Les propositions issues des débats pourront "déboucher sur des référendums", a annoncé le président. "Je n'exclus rien (...) si le processus que nous lançons aujourd'hui permet de découler sur cela, nous le ferons", a-t-il expliqué.

Après le CNR, il y aura une phase "d'accouchement collectif" pour "créer du consensus" et "dire sur quoi on est d'accord et pas d'accord". "Il y a en même temps une part d'action", a-t-il dit : "Dès les prochaines semaines, on va changer l'école, la santé, grâce à ses déclinaisons territoriales, en bâtissant ces feuilles (de route). Donc oui ça peut déboucher aussi sur des référendums."

Une convention citoyenne sur la fin de vie

Cette conférence de presse a aussi été l'occasion pour le président de confirmer le lancement prochain d'une convention citoyenne sur la fin de vie, estimant qu'"il nous faut bouger pour plus d'humanité". "La démarche sur laquelle je me suis engagé lors de la campagne présidentielle est de lancer une convention citoyenne en propre mais aussi de faire travailler les forces politiques" du parlement, a assuré le chef de l'État devant la presse, rappelant que le comité d'éthique devait lui remettre un rapport le 13 septembre.

La Première ministre Élisabeth Borne avait évoqué cette convention lors du séminaire gouvernemental le 31 août. Lundi, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet avait déclaré être en attente que "le Parlement puisse être saisi rapidement d'un texte relatif à la fin de vie".