"Continuer à attirer des tournages en France" : le plan de la ministre de la Culture pour le cinéma

En plein festival de Cannes, la ministre de la Culture veut donner un coup d'accélérateur à l'industrie du cinéma en France. Rima Abdul-Malak confirme ainsi à France Inter ses annonces dans Le Parisien/Aujourd'hui en France , à savoir un grand plan pour doper le cinéma français et faire de notre pays un leader en Europe des tournages et de la production numérique. "L'ambition, c'est de continuer à attirer des tournages en France, continuer à attirer des tournages étrangers", nous explique-t-elle.

Alors que "beaucoup" de tournages "se font de plus en plus en studio" aujourd'hui et que la France dispose d'infrastructures "pas assez adaptées au monde d'aujourd'hui ou pas assez nombreuses", le plan prévoit 68 projets (dont des plateaux de tournages, des studios d'animation, de jeux vidéo, d'effets visuels, etc.) pour un investissement total de 350 millions d'euros pour ce secteur. "Si tous ces projets vont à terme, c'est un doublement des surfaces de plateaux de tournage en France à horizon 2030", poursuit la ministre, à savoir passer de 60.000 m2 en 2019 à 153.000 m2 in fine.

Retombées économiques

Rima Abdul-Malak souligne le "véritable enjeu de développement de ces infrastructures" pour les tournages dont les retombées économiques "sont colossales". "Par exemple, quand 1 € est mis sur un tournage, c'est à peu près 7,60 € de retombées en matière d'hôtellerie, de restauration de commerces, d'emplois pour la région", précise-t-elle. Trois régions "prioritaires" ont été définies, à savoir les Hauts-de-France, l'Île-de-France et l'arc méditerranéen "au sens large". "Mais il y a aussi des projets un peu partout sur le territoire, y compris en outre mer", indique la ministre.

"Une grosse moitié de ces projets, en fait, sont des projets de formation pour développer les écoles existantes et créer de nouvelles écoles", dit-elle, car "on a des besoins de scénaristes, on a des besoins de techniciens, on a des besoins de producteurs, des métiers qui sont en plein développement". Un secteur en plein essor, notamment du fait de l'influence des plateformes américaines "à qui on a imposé que 20 % de leur chiffre d'affaires réalisé en France soit investi dans la production française et européenne".