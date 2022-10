"Continuer ensemble" : les collègues de Samuel Paty toujours soudés, deux ans après l'attentat

Un hommage sera rendu à Samuel Paty au collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), deux ans après son assassinat par un terroriste tchétchène . Ce vendredi matin les professeurs observeront une minute de silence avec leurs élèves puis liront un texte. Des professeurs qui restent très soudés, y compris avec ceux qui sont arrivés l'an dernier. A la rentrée 2021, une dizaine d'enseignants, traumatisés, avaient quitté l'établissement. Cette année, les nouveaux ont souhaité rester dans l'établissement. Ils n'ont pas demandé leur mutation pour partir.

Parmi eux, Maya n'a pas connu Samuel Paty. Quand elle a été affectée au collège du Bois d'Aulne l'an dernier, en septembre 2021, elle a d'abord eu un choc, une appréhension. Mais en arrivant dans l'établissement, elle a découvert "des collègues absolument incroyables", dit-elle. "Les anciens collègues, même s'ils étaient évidemment marqués par les évènements, ont été adorables. Ils nous ont accueillis, certains nous ont fait faire le tour du collège pour être sûrs qu'on ne se perde pas !" Parmi les nouveaux professeurs figuraient beaucoup de jeunes, qui effectuaient leur première année d'enseignement. "On a eu des moments durs, notamment lors de l'hommage en octobre 2021 . La période a été compliquée pour tout le monde : pour les anciens collègues, pour qui c'était très dur de revivre cela et pour les nouveaux, parce qu'on avait des difficultés à trouver notre place, à savoir comment les aider, comment être là pour eux sans pour autant prendre trop de place", confie Maya. "Mais on a réussi, je pense, à trouver notre place dans l'équipe, dans l'établissement et maintenant on fait partie de l'équipe comme n'importe quel autre collègue."

Le reste de l'année dernière s'est passé "presque normalement", ajoute la jeune enseignante de 28 ans, "comme dans n'importe quel établissement, avec des élèves parfois en difficulté, des parents parfois un petit peu perdus ou au contraire à l'écoute, avec des problèmes de photocopieuse ou de machine à café ! Ici, les élèves ne sont pas plus difficiles qu'ailleurs. C'est un établissement qui est normal mais de temps en temps, quelque chose nous rappelle que c'est un établissement qui a été marqué par quelque chose d'horrible."

"Faire son deuil ensemble"

Aujourd'hui, malgré les événements qui se sont passés, l'établissement "reprend sa route". Maya aurait pu demander sa mutation. Elle aurait probablement été acceptée en raison du contexte mais "ce n'est pas du tout quelque chose qui m'est venu à l'esprit", explique la professeure. "J'ai l'impression d'avoir trouvé ma place ici. J'ai mes collègues, j'ai mes élèves, c'est mon collège, c'est ma vie et je ne me verrais pas en changer, en tout cas pas pour l'instant." C'est le cas de tous les enseignants arrivés l'an dernier.

La jeune femme raconte que l'hommage de l'année dernière les a rapprochés : "Les anciens collègues étaient déjà très soudés entre eux, parce que c'est quelque chose qui marque de manière indélébile. Et c'est une équipe qui se soude très vite. Les nouveaux collègues font très vite partie de l'équipe, comme s'ils avaient toujours été là. Moi j'ai l'impression d'en faire partie depuis toujours. Je pense que le fait de faire son deuil ensemble, même si on est arrivés en cours de route et qu'on fait forcément un deuil un petit peu différent, cela rapproche les gens." Maya lance en riant : "Donc en fait, je me vois bien être là et attendre quelques années pour avoir les enfants de mes élèves actuels !"

"On essaye d'aller de l'avant"

Le climat est en effet plus apaisé cette année, selon Mathias, qui, lui, a vécu le drame. "Je dirais qu'on est dans un bon état d'esprit", commente ce professeur. "Les collègues qui étaient arrivés chez nous l'année dernière sont restés cette année. On est vraiment très contents qu'ils continuent avec nous. C'est un soulagement de les voir rester. Par conséquent, on a eu une rentrée qui était... à 100% comme d'habitude !"

Il reconnait que la période d'hommages "ravive encore des souvenirs" mais "on est quand même plus sereins". "On ne veut vraiment pas oublier notre collègue mais il faut aussi qu'on continue", poursuit Mathias. "Et depuis deux ans, on a quand même bien avancé. Maintenant, personnellement, quand je pense à Samuel, il y a... de la tristesse, encore un petit peu, mais on essaye vraiment de faire ce métier pour nos élèves, pour nos collègues, d'aller de l'avant et d'incarner les valeurs qu'il avait."

Une équipe soudée

Ce qui fait la force de ces enseignants, c'est leur groupe très soudé : "Je pense que la confiance qu'on a les uns envers les autres nous permet d'avancer et d'appréhender plus sereinement le fait de travailler dans ce collège", souligne Mathias. "Notre équipe a plein de projets. On s'entend bien dans le collège et en dehors du collège aussi. On a vraiment envie de continuer ensemble et on ne veut pas lâcher le collège parce qu'on estime qu'on a encore du temps à y passer, de l'énergie à consacrer à nos élèves. Je pense que c'est important de rester au moins jusqu'au procès." Les juges d'instruction ont signifié la fin de leur enquête la semaine dernière. Le procès n'aura pas lieu avant 2024. "Après, à l'issue du procès, on verra ce qu'il en est", complète Mathias. "Il sera peut-être temps de partir, ce sera une fin de cycle, mais pour l'instant, on est concentré sur cette année scolaire pour faire notre travail du mieux que l'on peut."

Ce vendredi matin, après la minute de silence, ces professeurs vont lire une lettre, dans chacune des classes. "Si les élèves ont besoin de parler et de se confier, on sera évidemment à leur écoute. On sent quand même que beaucoup d'élèves ont tourné la page, même si peut-être chez certains, il y a encore ce traumatisme présent. On sent que les élèves vont aussi de l'avant. Il n'y a plus que deux niveaux, les 4ème et les 3ème qui ont connu Samuel Paty. Donc le but va être d'expliquer aux 6ème et aux 5ème qui n'ont pas connu Samuel, ce qui s'est passé." Certains professeurs ont choisi d'être en binôme face aux élèves, pour ne pas se sentir seuls face aux éventuelles questions. Des professeurs toujours soudés. Comme depuis deux ans.