Contractuels, classes dédoublées: ce qu'il faut retenir des annonces de Pap Ndaye avant la rentrée scolaire

À moins d’une semaine de la rentrée scolaire, le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, a annoncé vendredi la création d'un concours exceptionnel de titularisation des enseignants contractuels, au printemps 2023, face à la crise majeure de recrutement des enseignants. Lors de la conférence de presse de rentrée, le ministre a également promis le dédoublement des classes de grande section de maternelle en REP et REP+ à la rentrée 2024. 12 millions d'élèves vont faire leur rentrée jeudi prochain.

Un concours exceptionnel pour titulariser les contractuels

"Une organisation aussi vaste que l'Education nationale a besoin d'un volant d'enseignants contractuels" affirme Pap Ndiaye. "Nous allons ouvrir au printemps 2023 un concours exceptionnel de titularisation d'un certain nombre de ces enseignants (contractuels), selon des modalités qui seront bientôt précisées".

L'Education nationale a recours cette année à quelque 3.000 contractuels supplémentaire, sur environ 870.000 enseignants. Elle fait face à la crise de recrutement des professeurs en appelant des enseignants contractuels. "Cela s'est fait dans la fidélisation des enseignants contractuels de l'année passée, de la prolongation de leur contrat jusqu'au 31 août" et leur renouvellement à la rentrée, a ajouté le ministre de l'Education nationale. Auparavant, la plupart voyaient leur contrat interrompu pendant l'été. "La vaste majorité de nos enseignants contractuels enseignaient déjà l'année passée, voire même les années précédentes. On peut estimer que 80, 90% des enseignants contractuels ont déjà une expérience d'enseignement" , a assuré Pap Ndiaye.

Deux heures de sport en plus dans 140 collèges

140 collèges, sur les 5.300 environ que comptent le pays, vont s'engager à la rentrée de septembre 2022 "dans l'expérimentation de deux heures de sport de plus par semaine", a affirmé le ministre. L'objectif est "de mieux apprendre et de lutter contre la sédentarité", dit-il.

Les évaluations en mathématiques et français étendues

Lors de sa conférence de presse de rentrée, Pap Ndaye a également annoncé que les évaluations nationales en mathématiques et en français seront "étendues à titre expérimental aux classes de CM1 et de 4e" dès cette rentrée. Ces évaluations nationales se déroulent déjà partout en France en classes de CP, CE1, 6e et seconde à la mi-septembre.

Des classes dédoublées en REP en 2024

Enfin, à la rentrée 2024, les classes de grande section de maternelle seront toutes dédoublées en réseau d'éducation prioritaire. "Aujourd'hui, 75% des classes le sont", précise le ministre. Les classes de CP et de CE1 sont déjà toutes dédoublées en REP et REP+. En dehors des réseaux d'éducation prioritaire, "la quasi-totalité des classes de grande section, CP et CE1" est plafonnée à 24 élèves.