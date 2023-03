"Contre l'extrémisme" : un Israélien réunit 460 000 euros pour les Palestiniens violentés en Cisjordanie

Dans l'après-midi du dimanche 26 février, deux colons israéliens, deux frères passant en voiture, sont abattus sans ménagement par un Palestinien à hauteur d'Huwara, dans le nord de la Cisjordanie occupée, sur la route de Naplouse. Dans la soirée, des dizaines de colons vengeurs saccagent la ville et ses environs. Pendant des heures, maisons, commerces et véhicules sont incendiés. Des civils sont agressés, un Palestinien est tué non loin de là et plusieurs dizaines d'autres sont blessés.

En Israël, certains citoyens ont été scandalisés par cette expédition punitive jamais vue par son ampleur et sa violence. Ainsi, Yair Fink surnommé "Yaya", un juif religieux, militant et ancien candidat du parti travailliste, qui dénonce un "pogrom" commis par des juifs. Dirigeant de l'ONG Israel shelanou ("Notre Israël) et officier de réserve dans l'armée israélienne, il a lancé une collecte en ligne pour venir en aide aux Palestiniens concernés. À ce jour, celle-ci a réuni près de 460 000 euros venus de plus de 11 500 donateurs. Une démarche au succès sans précédent, même si elle a été condamnée par de nombreux Israéliens, dont la mère des deux colons assassinés.

Yair Fink, micro à la main, lors d'une manifestation anti-gouvernementale à Jérusalem

FRANCE INTER : Pourquoi avoir lancé cet appel aux dons ?

YAIR FINK : "Cela a commencé lorsque des terroristes palestiniens ont tué des juifs à Huwara. Ensuite, des centaines de juifs extrémistes ont tenté de brûler le village d'Huwara. Je suis toujours officier de réserve et, dans ce cadre, je suis mobilisé contre le terrorisme palestinien. Mais je crois en tant que juif - juif religieux et sioniste - que nous devons aussi lutter contre l'extrémisme et le racisme à l'intérieur d'Israël.

Quand je vois des centaines de Juifs religieux essayer de faire du mal à des innocents, ce n'est pas mon judaïsme. Et je lutterai contre cela, exactement comme je lutte contre les terroristes palestiniens, parce que cela nuit à mon pays bien-aimé. Le verset le plus populaire de la Bible dont nous devons nous rappeler, nous dit que nous étions des étrangers en Égypte. Et je crois que c'est une valeur très juive de se battre pour l'égalité des minorités. Et j'ai pensé que cela correspondait aux valeurs juives d'organiser une collecte de fonds pour les Palestiniens innocents qui ont été blessés à Huwara. La majorité du peuple juif, ici en Israël, est contre le racisme, l'extrémisme et le nationalisme. C'est une petite lueur d'optimisme en ces jours plutôt difficiles."

Vous pensez vraiment que la majorité des juifs en Israël sont toujours contre le racisme ? Beaucoup d'entre eux ont choisi des partis radicaux à la Knesset !

"Oui, mais les partis radicaux ne sont pas majoritaires. En France et dans beaucoup de pays à travers le monde, cette radicalité est à l'œuvre mais les modérés doivent lutter contre cela. Et je suis heureux que l'un des projets de collecte de fonds les plus réussis en Israël soit cette initiative qui donne de l'argent de Juifs aux Palestiniens. Lutter contre le terrorisme ou la radicalité, c'est très important, et je sais que la plupart des Israéliens sont opposés à cette radicalité."

Après l'attaque, la localité d'Huwara a été bouclée par l'armée israélienne établissant une double-peine pour les civils qui y vivent © Radio France - Frédéric Métézeau

Cette campagne a connu très rapidement un grand succès. Mais peut-être que certaines personnes y sont défavorables ?

"Oui, bien sûr ! J'ai reçu de nombreuses menaces de mort et des centaines de messages WhatsApp menaçants pour moi et mes enfants. Mais encore une fois, je suis une personne optimiste et nous devons nous battre, ne pas avoir peur, ne pas reculer. Ils peuvent me maudire ou essayer de me faire du mal, mais en fin de compte, je sais que la majorité est modérée en Israël. Nous continuerons à nous battre pour les valeurs juives et sionistes d'égalité pour toutes les personnes nées à l'image de Dieu."

Quels mots utiliser pour qualifier ce qui s'est passé dimanche à Huwara ? Était-ce du terrorisme juif ? Parleriez-vous comme plusieurs personnalités israéliennes de pogrom ?

"Vous ne pouvez pas comparer le terrorisme juif au terrorisme palestinien, parce que pour une attaque terroriste juive, il y a environ 10 000 attaques terroristes palestiniennes. Vous ne pouvez donc pas comparer mais oui, il y a du terrorisme juif. Donc, oui, c'était une attaque terroriste juive.​​​​ C'est la minorité de la minorité. Mais encore une fois, je suis juif et j'aime Israël. Et si je veux qu'Israël continue à être un État juif et démocratique, nous devons lutter contre chaque personne juive radicalisée. C'était un pogrom commis par des personnes juives. Cela s'est produit après que quatorze Israéliens ont été assassinés le mois dernier par des terroristes palestiniens. Il est important de donner une vue d'ensemble."

A Huwara, les dégâts sont considérables. Depuis le 1er janvier 2023 une quinzaine d'Israéliens et plus de soixante Palestiniens ont été tués © Radio France - Frédéric Métézeau

Quelle serait pour vous la bonne solution pour résoudre politiquement le problème avec les Palestiniens ? Croyez-vous encore à la solution à deux États ?

"Oui. En tant juif et démocrate, je crois que la seule solution est la séparation en deux pays. Nous devons nous assurer qu'Israël est protégé car vous savez qu'après avoir évacué la bande de Gaza, nous avons reçu des dizaines de milliers de roquettes. Mais en fin de compte, je pense que la seule solution est une solution à deux États."