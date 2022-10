Convention citoyenne sur la fin de vie : comment va fonctionner le tirage au sort qui débute ce mardi

Vous allez peut-être recevoir un appel de Harris Interactive vous proposant de participer à la Convention citoyenne sur la fin de vie. L'institut de sondage est mandaté par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour tirer au sort, à partir de ce mardi, les 150 citoyens qui participeront à la Convention, dont les travaux doivent orienter le gouvernement sur un éventuel changement de loi sur la fin de vie. Au mois de mars, ils devront donner leur point de vue sur la question : "Le cadre de l’accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d’éventuels changements devraient-ils être introduits ?"

Une diversité de profils

Concrètement, la société Harris Interactive va "réaliser le tirage au sort à partir de numéros de téléphone générés de façon aléatoire (85 % de portables et 15 % de fixes) et procéder à des appels téléphoniques", explique le CESE. Ce panel de citoyens volontaires devra être "représentatif de la diversité de la société française". Ainsi, ce groupe de Français, tous majeurs, devra être équilibré sur six critères différents, déterminés par le CESE : le sexe, l'âge, les typologies urbaines (entre les grands pôles urbains ou les communes rurales), la région, le niveau de diplôme et la catégorie socio-professionnelle.

"Une attention particulière sera portée aux publics les plus précaires et aux ultramarins, dont le recrutement peut s’avérer plus difficile", promet le CESE. "Cette diversité de profils et d’histoires est essentielle au débat démocratique qui s’ouvre, c’est elle qui permettra la richesse des délibérations et que chaque point de vue soit entendu", dit Claire Thoury, qui préside le comité de gouvernance.

Première réunion début décembre

Les citoyens volontaires se réuniront une première fois les 9, 10 et 11 décembre au siège du CESE à Paris, puis à neuf reprises d'ici mars, date de rendu de leurs travaux. Ils seront indemnisés et défrayés pour cette participation.

La tenue d'une Convention citoyenne sur la fin de vie a été annoncée par Emmanuel Macron le 13 septembre dernier. C'est à partir de ces débats que le gouvernement décidera de changer ou non la loi Claeys-Leonetti sur l'accompagnement médical de la fin de vie Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a jugé possible, dans un avis publié en septembre, une aide active à mourir à de strictes conditions, pour les adultes atteints de maladies graves et incurables, avec des souffrances physiques et/ou psychiques impossibles à apaiser, et un pronostic vital engagé à moyen terme.