Convention citoyenne sur la fin de vie : les citoyens précisent le cadre de l'aide active à mourir

Près de 120 propositions soumises au vote. Les participants tirés au sort pour réfléchir au cadre de la fin de vie en France ont passé un nouveau dimanche studieux, pour la huitième et avant-dernière session de la Convention citoyenne sur la fin de vie, organisée au conseil économique social et environnemental (CESE) à Paris. La réunion a duré tout le week-end.

Après avoir acté un consensus très fort autour de la nécessité de renforcer les soins palliatifs, et voté à 75% en faveur d'une autorisation de l'aide active à mourir (AAM) fin février, les citoyens sélectionnés ont cette fois détaillé le cadre et les conditions dans lesquels ils souhaitent voir évoluer la loi.

Publicité

Les votes ont permis de voir se dégager certaines tendances consensuelles. Ils ont à nouveau validé le fait de proposer le suicide assisté (à 74,7%) ou l'euthanasie (70%) dans le cadre d'un parcours d'accompagnement à coordonner avec des soins palliatifs. Le suicide assisté consiste à l'injection d'un produit létal par le patient lui-même, tandis que l'euthanasie est un acte pratiqué par le corps médical. Ils ont mis en avant la nécessité de plusieurs rendez-vous médicaux dans le cadre du suicide assisté, et réaffirmé leur attachement à ce que ces solutions ne soient envisagées qu'en "dernier recours".

Des rendez-vous médicaux et un comité de suivi pour les patients qui demandent le suicide assisté

Ainsi, pour le suicide assisté, l'initiative de la demande devra émaner du patient (82% d'approbation) et être formulée au préalable auprès d'un médecin ou d'un professionnel de santé (59%) avec réitération (78%). Dans leur majorité les citoyens estiment qu'il faut un accompagnement du patient (74,5%), avec un ou plusieurs rendez-vous médicaux (76%). Cet accompagnement doit donner lieu à une évaluation médicale du discernement du patient (78% de citoyens favorables) et la demande devra aussi faire l'objet d'un examen par un comité spécifique et collégial.

Enfin, les citoyens sont dans leur majorité favorables à la présence d'au moins un professionnel de santé lors de la réalisation de l'acte (62%) tout en reconnaissant aux soignants la possibilité de faire valoir une clause de conscience pour ne pas y participer (78% de votants favorables). Ils souhaitent enfin qu'une commission de contrôle soit mise en place pour assurer un suivi des actes.

Euthanasie ou suicide assisté, en "dernier recours"

Mais que ce soit pour le suicide assisté ou l'euthanasie, les participants approuvent le fait qu'ils ne peuvent être envisagé qu'en "dernier recours, une fois que toutes les options ont été testées et ont échoué", en matière de soin. "C'est important pour une personne d'essayer tout avant d'envisager le coup d'arrêt final, tout autant que pour les soignants" estime Fabienne, conseillère pôle emploi et citoyenne de la convention.

"Il y a beaucoup d'arguments valables chez les opposants à l'aide active à mourir, c'est pour ça qu'on a fait un gros travail pour mettre des garde-fous" ajoute Christophe, ingénieur à Agen.

L'espoir d'être entendu par le gouvernement

Les préconisations finales de la convention citoyenne seront connues lors de la dernière session du 31 mars au 2 avril et remises au gouvernement. Une soixantaine de pages ont déjà été rédigées. Claudine, infirmière dans le Jura, favorable au suicide assisté, attend beaucoup de l'exécutif à ce sujet. "On a auditionné pendant quatre mois des dizaines de personnes, il faut qu'on soit entendus ! Si on n'en tient pas compte, ce sera une déception", reconnait-elle.

Mais y compris parmi les citoyens favorables, comme elle, à une évolution de la loi, certains s'attendent à ne pas voir toutes les préconisations traduites dans la loi. "On nous a dit que ce serait un avis pris en compte parmi d'autres avis, charge aux politiques de le mettre en action et on leur souhaite bonne chance !" sourit Christophe. "Si tout le territoire pouvait bénéficier de soins palliatifs de qualité, ce serait déjà énorme" conclut Annie, femme de ménage à Cannes.

Sur certains points, le consensus semble plus délicat à trouver. La question d'une ouverture éventuelle de l'aide active à mourir aux mineurs, dont les demandes sont "très marginales" dans les pays où elle est autorisée selon les citoyens, pourrait donner lieu à des points de vue très nuancés dans le rapport final.