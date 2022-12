Pesticides, protection des océans : ces sujets de frictions (indépassables ?) à la COP15

La COP15, qui se déroule à Montréal depuis quinze jours, doit s'arrêter ce lundi. Plus de dix ans après la signature de l’accord d’Aichi, au Japon, plus de 196 parties sont réunies à Montréal pour s’entendre sur un nouveau cadre mondial de protection de la biodiversité d’ici 2030. Et le temps presse. Si la perspective de protéger 30 % des terres du globe semble consensuelle, comme objectif commun, dans le détail, d’autres points sont eux conflictuels. Certains États bloquent toujours, en particulier sur quatre sujets de friction, des pesticides à la facture à payer. Trouveront-ils un accord sur ces sujets d'ici lundi ?

Pesticides : réduire de moitié leur usage, comme le propose l'UE ?

L’Union européenne est prête à réduire de moitié l’usage des pesticides d’ici 2030, mais elle est isolée sur cette question. Si l’usage des produits phytosanitaires est l’une des causes majeures de perte de biodiversité selon les scientifiques, leur réduction suppose un changement de modèle vers l’agro-écologie. Sans surprise, le Brésil et l’Argentine ne sont pas favorables à cette cible. L’Indonésie et l’Inde non plus, ces États ont rappelé à Montréal qu’ils avaient besoin des pesticides pour leur développement agricole. Le Brésil a inventé un nouveau concept, un "modèle intensif agricole durable", ce qui n’a pas convaincu l’Union européenne. Seule la Colombie est prête à rejoindre le camp européen. Sur ce point, la planète est vraiment prise en étau entre plusieurs modèles. D’après le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, "l’agro-écologie ne suscite pas non plus une adhésion immédiate pour les Américains et les Canadiens" !

Océans : protéger 30% des espaces maritimes, sujet qui fâche

Concernant la protection de l'océan, 116 pays sont déjà convaincus de l’importance de la biodiversité marine. À l’initiative de la France et du Costa Rica, les États de cette "coalition pour une haute ambition", sont résolus à protéger 30 % de leurs espaces maritimes, dans les eaux territoriales exclusives. Ce qui suppose des règles de gestion à l’intérieur de certaines zones. Mais il y a 196 parties présentes à Montréal et certains États ne cachent pas leurs réticences. Ils craignent des restrictions d’usage au sein des aires marines protégées. La Chine, le Japon l’Indonésie, la Russie ou l’Islande préfèrent protéger leur pêche industrielle. L’Argentine n’est pas favorable non plus à un accord strict sur ce point. Pourtant, la Convention pour la diversité biologique évoque un objectif mondial et pas propre à chaque pays, certains n’auront donc aucun effort à fournir, mais cette cible fait peur. Là encore, l’océan, sous pression, est la cible de désaccords profonds. L’Union européenne attend une ambition très forte, chiffrée, et datée, mais certains pays ne sont pas prêts.

Facture : qui doit payer pour la biodiversité ?

Il existe aujourd’hui un fond mondial pour l’environnement, basé physiquement à Washington. Les pays du sud ont réclamé avec force à Montréal un nouveau fonds spécifiquement orienté vers des actions de protection et de restauration des écosystèmes dans les pays en développement. Sur ce point, l’Union européenne s’est opposée avec virulence à la création d’un nouveau fonds, qui prendrait des années, serait inefficace, alors qu’un fonds existe déjà. La Colombie a proposé une porte de sortie : créer une annexe au fonds existant pour la biodiversité et réformer le fonds pour l’environnement mondial de façon à mieux orienter les financements.

En attendant, seule une dizaine de pays sont prêts à mettre la main au porte-monnaie. L’Union européenne finance les deux tiers de ce fonds et la France s’est engagée à doubler son enveloppe. Elle ne veut pas payer seule (avec l’Allemagne) et elle invite les États-Unis par exemple, absents des discussions, à sortir aussi leur chéquier. D’ailleurs, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les pays du sud demandent 100 milliards de dollars par an, dix fois plus que les montants actuellement disponibles. Sur ce point, les visions sont à nouveau très différentes entre le nord et le sud : certains pays d’Afrique estiment que le nord doit payer pour restaurer leur biodiversité. Le Brésil également. Sauf que l’Union européenne, France en tête, ne veulent pas financer sans contrepartie. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a été très clair sur ce point : "Si le Brésil ne fait pas d’efforts sur les pesticides ou la protection de ses terres, s’il n’y a pas d’engagements en échange, il n’y a pas de raison d’augmenter les financements." Une façon de refuser de subventionner l’agriculture intensive ou de refuser un "accord de papier".

Subventions néfastes à la biodiversité : le revers de la médaille

C’est le revers de la médaille de la bataille financière. Aujourd’hui, ces subventions à la surpêche ou à l’agriculture intensive représentent 500 à 800 milliards de dollars par an ! L’Union internationale de conservation de la nature ou le WWF demandent de réorienter ces fonds vers des actions durables de protection. Sans surprise, les pays qui s’y opposent, Inde et Indonésie en tête, estiment qu’ils ont besoin de ces subventions pour leur développement économique. Si les ONG et les scientifiques insistent en boucle sur l’empreinte écologique de certaines activités économiques et les limites planétaires, le message ne passe pas auprès de certains Etats, par ailleurs victimes régulières des pertes de biodiversité.

En tout cas, la France espère un accord ambitieux, avec des engagements chiffrés et datés. "Nous n’aurons pas gain de cause sur tout, estime Christophe Béchu, mais si on veut que Montréal soit Paris, il faut que la corbeille soit bien remplie."