COP15 de Montréal : une course contre la montre pour décrocher un accord

À moins d’une semaine de la fin de la COP15 sur la biodiversité, le suspense est à son comble : les négociateurs vont-ils parvenir à un "traité de paix avec la nature" ? Pour le moment, les négociations patinent, tant sur la question brûlante du financement entre Nord et Sud que sur l'objectif phare de protéger 30 % de la planète. Alors que les sujets de friction sont nombreux, la France tente le tout pour le tout. France Inter a rencontré Sylvie Lemmet, ambassadrice à l’environnement pour la France. C’est elle qui négocie cet accord pour le gouvernement.

FRANCE INTER : Vous êtes au cœur des négociations, pensez-vous qu’un accord soit possible en vue de protéger 30% des terres et des mers de la planète ?

Sylvie Lemmet : "Je voudrais d'abord rappeler une chose : ces 30 % de protection sont là pour une bonne raison. Les scientifiques nous le disent, il faut protéger au moins un tiers de la planète pour que les espèces puissent se reproduire. Ce chiffre n’est pas arbitraire. Mais aujourd'hui, on est seulement à 18 % de la surface de la Terre qui est protégée, et 8 % des surfaces des océans et des mers. Forcément, il y a une grosse marche à franchir et de nombreux pays ont besoin d'être rassurés. Ils demandent à être accompagnés. La France et le Costa Rica ont porté une initiative qui s'appelle la 'Coalition pour la haute ambition', qui porte précisément sur cette cible-là. On veut la mettre en œuvre pour aider les donateurs à investir dans ces aires.

C'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour dire si on aura ce 30 % d’aires protégées dans l’accord. Et il est important aussi de voir comment vivre dans les 70% des terres restantes ! Cette mesure est emblématique, seule l'arrivée des ministres peut débloquer les choses. Il y a encore des pays réticents qui bloquent sur ce point. L’idée de l’accord est de protéger 30 % de la surface du globe, c’est une cible globale, ce n’est pas pays par pays. Mais certains États auront toute légitimité pour faire moins de protection. Et certains devront protéger plus que 30 % de leurs terres."

Est-ce qu’il va falloir renoncer à certaines mesures de protection pour obtenir un accord ? Des marges de négociation sont-elles possibles ?

Sylie Lemmet : "Pour l’instant, on détaille tout point par point. Je crois qu'il y a eu beaucoup de dialogue. Au fond, la question est de savoir quelles seront les règles précises de protection. Qu’est-ce que cela implique ? Quelles sont toutes les dispositions que l'on peut prendre pour faire en sorte que ces 30 % soient bien gérés ? Le but est que les pays se sentent 'confortables' pour mettre en place cet accord."

Croyez-vous toujours à un accord ? Restez-vous confiante ?

Sylie Lemmet : "Je suis plutôt confiante. Je trouve qu'il y a une vraie dynamique de dialogue entre les pays qui n'était peut-être pas là au tout début. Les pays donnent vraiment l'impression de vouloir se comprendre. Il reste des points de désaccords, comme le niveau de certaines cibles."

L’Union européenne est pourtant la seule par exemple à vouloir réduire l’utilisation des pesticides. N’est-elle pas trop isolée globalement ?

Sylie Lemmet : "Globalement, non. L'Union européenne a su faire preuve de pédagogie sur beaucoup de sujets. Il y a évidemment des choses pour lesquelles elle est plus ambitieuse. C'est notre position. L'Union européenne est un peu regardée ici comme à la fois le modèle et puis comme un groupe d’États qui demande aux autres de faire davantage que ce qu'ils seraient prêts à faire. Je crois qu'il faut l'assumer."