Que sait-on du mouvement de foule qui a fait 153 morts en Corée du Sud lors d’une fête d’Halloween

"Des corps partout." Ce samedi 29 octobre, une bousculade fait plus de 150 morts (dont un Français) et des centaines de blessés à Séoul, en Corée du Sud. Ce drame s'est produit pendant une fête de Halloween. Déplorant "une tragédie et un désastre qui n'auraient pas dû se produire", le président Yoon Suk-yeol a décrété un deuil national d'une semaine dans le pays et promis une "enquête rigoureuse". On fait le point sur ce que l'on sait.

100.000 personnes dans le quartier festif de la capitale

Samedi soir, pour la première fois depuis la pandémie, des dizaines de milliers de fêtards, dont de nombreux jeunes, s'étaient donné rendez-vous à Séoul pour fêter Halloween. Ils étaient rassemblés dans le quartier festif d'Itaewon, connu pour son atmosphère cosmopolite, ses bars et ses lieux de fête en tout genre dans un dédale d'étroites ruelles.

Selon les médias locaux, pas moins de 100 ;000 personnes sont alors présentes dans le quartier, réputé pour ses soirées d'Halloween. Des commerçants établis dans le quartier depuis une trentaine d'années assurent à l'AFP que la foule était d'une taille "sans précédent". Dès le début de la soirée, des vidéos et photos postées sur les réseaux sociaux font état d'une foule compacte, massée dans les petites rues.

Vers 22 heures 30, plusieurs chutes s'enchaînent et finissent pas créer un mouvement de foule près de l'hôtel Hamilton, situé sur une avenue principale entourée de ruelles en pente raide. "Il y avait tant de monde qui se bousculait et j'ai été happé par la foule, je n'ai pas pu m'en extraire" immédiatement, raconte par exemple à l'AFP Jeon Ga-eul, 30 ans. Entre panique et étouffement, des centaines de personnes se retrouvent alors écrasées sous le poids d'autres fêtards.

Plusieurs heures de sauvetage compliquées

Ce mouvement de foule nécessite plusieurs heures de sauvetage, compliquées par la foule présente sur place et paniquée. Trois soldats américains, qui ont échappé de peu aux énormes bousculades, se sont improvisés secouristes. "Il n'y avait pas assez de personnes pour les aider tous en même temps" , soupire l'un d'entre eux, qui assure que les gens sont tombés "comme des dominos" . De cette foule compacte, les secouristes ont du mal à évacuer les victimes, explique un autre soldat. Des dizaines d'habitants tentent également de sauver des victimes, comme en témoignent des photos et vidéos.

Une situation de chaos que le pays n'a jamais connu. "C'est difficile à décrire avec des mots (...). Beaucoup de victimes avaient le visage pâle. Je ne pouvais pas prendre leur pouls ou contrôler leur respiration et beaucoup d'entre elles avaient le nez en sang", raconte Lee Beom-suk, un médecin qui a administré des premiers soins aux victimes. Des témoins racontent également n'avoir vu que quelques dizaines de policiers sur place.

153 morts et plus de 100 blessés

Le mouvement de foule a causé la mort de 153 personnes, dont un Français. Le ministère de l'Intérieur précise également que 130 personnes ont été blessées. La plupart des victimes décédées sont des jeunes femmes âgées d'une vingtaine d'années, selon le ministère. Les autorités de Séoul ont par ailleurs fait état de 2.642 personnes portées disparues.

Sur place, de nombreux habitants viennent déposer des fleurs en hommage aux personnes décédées. © AFP - ANTHONY WALLACE

La population exige des réponses

Comment s'est lancé ce mouvement de foule géant ? Y'avait-il assez de policiers sur place ? La soirée était-elle assez sécurisée ? Après ce drame qui a choqué toute la communauté internationale, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a promis dimanche une enquête "rigoureuse". Il a décrété un deuil national d'une semaine et déploré "une tragédie et un désastre qui n'auraient pas dû se produire". La police s'attendait à une affluence similaire aux précédentes éditions de la fête de Halloween, a simplement expliqué le ministre de l'Intérieur Lee Sang-min. La population exige des réponses, et l'enquête devra notamment déterminer si les lieux étaient assez sécurisés et les forces de police présentes sur place assez importantes.