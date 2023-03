Corinne Diacre démise de ses fonctions : retour sur la chute de la sélectionneuse de l'Équipe de France

C'est la fin de l'ère Corinne Diacre pour les Bleues. La sélectionneuse a été démise de ses fonctions ce jeudi 9 mars après une réunion du comité exécutif de la Fédération française de football (FFF). La sélectionneuse, vivement critiquée par de nombreuses joueuses de l'équipe de France, dont certaines avaient même décidé de quitter la sélection , était initialement sous contrat jusqu'aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

"Les nombreuses auditions menées ont permis d’établir le constat d’une fracture très importante avec des joueuses cadres et mis en lumière un décalage avec les exigences du très haut niveau. Cette fracture a atteint un point de non-retour qui nuit aux intérêts de la sélection", écrit la FFF dans un communiqué consulté par la direction des Sports de Radio France.

"Si la FFF reconnait l’implication et le sérieux de Corinne Diacre et son staff dans l’exercice de leur mission, il apparait que les dysfonctionnements constatés semblent, dans ce contexte, irréversibles. Au regard de ces éléments, il a été décidé de mettre un terme à la mission de Corinne Diacre à la tête de l’Equipe de France féminine", poursuit le communiqué. Le président de la FFF Philippe Diallo a demandé à la commission d’auditionner, dans les plus brefs délais, les candidats au poste de sélectionneur et de lui formuler ses recommandations.

Corinne Diacre avait été prolongée par Noël Le Graët, ancien président de la Fédération française de football, qui a démissionné le 28 février dernier . L'ancienne entraîneuse de l'équipe masculine de Clermont Foot, avait été nommée à la tête de la sélection nationale en 2017. Retour sur le parcours et la chute d'une sélectionneuse polémique.

Septembre 2017 : prise de fonction et premières frictions

Dès son arrivée en tant que sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre a voulu imposer ses vues, au risque de se mettre à dos une partie des joueuses. La première polémique éclate quand elle décide de retirer le brassard de capitaine à Wendie Renard en septembre 2017, désireuse de la voir "se recentrer sur ses prestations individuelles". Elle mise sur Amandine Henry, plus discrète.

La décision marque un premier accroc dans la relation complexe entre Wendie Renard et Corinne Diacre, même si celle-ci fera un pas vers la Lyonnaise quatre ans plus tard en lui redonnant le brassard, concédant qu'il faut "tirer les enseignements, se remettre en cause". Wendie Renard accepte après réflexion, mais précise l'avoir fait "surtout par rapport au groupe France".

2019 : "Un échec sportif" à domicile et beaucoup de remises en question

La situation déjà tendue dans l'Équipe de France de football féminin va empirer avec le Mondial 2019. Le premier grand objectif de Corinne Diacre tourne court. La France s'arrête en quart de finale, battue par les futures championnes du monde américaines (2-1). La sélectionneuse reconnaît "un échec sportif" et rassure en assurant que les Bleues "ne sont pas très loin" des États-Unis.

Cette défaite pose de nombreuses questions au sein de l'équipe. Ses choix sont contestés. Comme celui de laisser de côté la meilleure buteuse de D1 Marie-Antoinette Katoto. Par ailleurs, les critiques de la sélectionneuse envers sa meilleure buteuse Eugénie Le Sommer, qui n'aurait pas respecté toutes les consignes tactiques selon elle, ne laissent rien présager de bon pour l'avenir de la cohésion de l'équipe.

2020 : Henry, Bouhaddi, Thiney... l'enchaînement des critiques

Après la défaite de l'équipe de France, les tempêtes se succèdent pour Corinne Diacre. L'autobiographie de Wendie Renard, parue fin 2020, est l'occasion pour la joueuse de raconter sa version des faits de son capitanat perdu. Elle explique avoir "beaucoup souffert de son désaveu et sa brutalité". L'ancien cadre Gaëtane Thiney invite dans un entretien au journal l'Équipe la sélectionneuse à "moderniser" son management. La gardienne Sarah Bouhaddi, elle, annonce faire une pause avec la sélection. "À l'OL, je suis heureuse ! J'ai toujours autant faim de succès. Par rapport à l'Équipe de France, c'est plus particulier", explique-t-elle. Cette dernière va même jusqu'à dire, dans une interview à OL TV, qu'il lui paraît "impossible" de "gagner un titre avec cette sélectionneuse".

Mais le clash le plus marquant a lieu en novembre 2020, en plein rassemblement, quand Diacre rappelle à l'ordre sa capitaine Amandine Henry. "Dans la vie, tout se paie !", lance-t-elle à la milieu de terrain, devant plusieurs joueuses, une scène rapportée par une source proche du vestiaire lyonnais. "Tu me menaces ?", lui répond Henry. Quelques jours plus tôt, la joueuse de l'OL avait partagé son malaise dans une interview à Canal+. Elle parlait des "retours pesants et négatifs" et d'une ambiance délétère.

"Humainement, je voyais des filles pleurer dans leur chambre. Moi, personnellement il m'est arrivé de pleurer dans ma chambre, car j'avais envie de vivre cette Coupe du Monde mais ça a été un chaos total", explique-t-elle. Amandine Henry aussi perdra son brassard et sera progressivement écartée des Bleues.

2021: Les conséquences de l'affaire Hamraoui-Diallo

L'affaire autour de l'agression de la milieu de terrain Kheira Hamraoui en novembre 2021 a aussi des conséquences sur Corinne Diacre. Kheira Hamraoui se met en effet à dos Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, des proches d'Aminata Diallo, suspectée d'avoir commandité l'agression et mise en examen plus tard dans cette affaire. Le dossier aurait pu rester loin des Bleues, Corinne Diacre n'avait quasiment jamais compté sur Hamraoui dans son début de mandat, mais par deux fois, la sélectionneuse surprend en appelant la milieu, en février 2022 puis en février 2023.

Et l'affaire n'a pas fini de faire des vagues. Lors d'un France-Pays-Bas (3-1), Diani et Katoto célèbrent un but en soutien à Diallo sous les yeux de Hamraoui, assise sur le banc des remplaçantes. Un an plus tard, le retour de cette dernière n'est pas du goût de Diani, qui préfère "s'abstenir de tout commentaire" à ce sujet "pour éviter d'être vulgaire". Là encore l'image de Corinne Diacre en prend un coup.

2022 : L'Euro et les échecs en cascade

Corinne Diacre voyait grand pour l'Euro 2022. Elle s'était fixée l'objectif de la finale de Wembley. La déception est donc de taille quand les Françaises sont éliminées en demi-finale à l'Euro, face à l'Allemagne (2-1). La FFF, avec à sa tête Noël Le Graët, décide cependant d'ouvrir la voie à une prolongation de Diacre jusqu'en 2024 dès le lendemain du tournoi. La décision est donc prise sans délais.

La FFF, qui estime que les Bleues "progressent", va vite déchanter en octobre, après les défaites en Allemagne (2-1) et en Suède (3-0), deux concurrentes pour le titre mondial. "Ce type de match, ce n'est pas possible", peste alors Renard. "Ca doit alerter", dit-elle.

2023 : à cinq mois du Mondial, plusieurs joueuses emblématiques quittent le navire

Quatre mois plus tard, fin février 2023, l'alerte n'a pas été entendue et Wendie Renard, la capitaine, décide alors d'abandonner le navire. D'autres joueuses lui emboitent rapidement le pas. Sur ses réseaux sociaux, Wendie Renard explique qu'elle ne pouvait plus "cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau". Deux autres joueuses, cadres de l'équipe de France, ont suivi la Lyonnaise : Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani.

Avant sa démission, Noël Le Graët, en personne, avait défendu la sélectionneuse lors de son dernier comité exécutif : "Elle a connu trois défaites depuis la Coupe du monde (2019) où on a été éliminé par les États-Unis." Sur franceinfo, l'avocat de la sélectionneuse avait affirmé que "Corinne Diacre n'a qu'un seul objectif : demeurer sélectionneuse de l'équipe de France féminine". Ce qu'elle n'est plus, depuis ce jeudi.