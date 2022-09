Corinne Masiero sur l'inceste : "Il faut vraiment faire changer les choses"

Un souvenir enfoui

Corinne Masiero a raconté que toute petite fille en sautant sur les genoux d'un oncle elle a senti des mains qui se baladent, le sexe de l'homme qui se durcit… Elle raconte le malaise de l'enfant qui voudrait échapper à ça. Corinne Masiero a expliqué à Sonia Devillers la redécouverte de ce souvenir incestueux :

"Pendant le confinement, je suis descendue à la cave, et suis tombée sur une photo de moi qui a provoqué un malaise chez moi. On est une bande d'enfants à la mer. Et dessus, il y a mon agresseur qui avait 10 ans de plus que moi. Quand on est petit, cette différence est énorme. Ce sentiment de culpabilité, et de honte est remonté. Je me sentais agressée par le regard, par la manière de me tenir et par les frottements. Il n'y a pas de besoin de pénétration pour se sentir violée. Ces souvenirs me sont revenus en pleine figure. Je me suis demandé pourquoi. Et je suis retournée chez le psy."

Publicité

Le voile de protection

Corinne Masiero explique : "On subit tous et toutes une sorte de "culture patriarcale" et capitaliste, avec un maître et des esclaves autour pour le servir. Dans un cadre incestueux, ces personnes deviennent des objets de pulsion. C'est important ce mot "objet" : quand on est objet, on ne pense plus, on devient l'objet.

Victime de ce genre d'agressions, on met en place un voile de protection. D'en entendre parler, peut le déchirer, et faire remonter les souvenirs… Moi-même, pour des agressions sexuelles dans ma famille, je me suis bougée, mais je ne me sentais pas concernée, jusqu'à cette photo. Chacun se débrouille comme il peut."

Un témoignage pour faire bouger les choses

Pour Corinne Masiero, c'est important de prendre la parole et de participer à des films comme celui-ci parce que la parole peut être l'étincelle qui fera bouger les choses. L'inceste est un phénomène trop répandu. "Le seul moment, où il y a égalité entre les classes sociales, c'est au moment de l'inceste. Cela touche tout le monde, les bourges, les profs… Je pense que les chiffres qui touchent les familles incestuées, je préfère dire comme ça, sont minorés. Dans les concerts de mon groupe Les Vaginites, quand on demande : "Qui a été touché directement ou indirectement ici, à chaque fois, une forêt de bras se dresse. Quand les gens témoignent, ça commence toujours par "Je connais quelqu'un qui…." Et ça finit par "Cette personne en fait, c'est moi."

Elle demande : "On oblige les femmes battues à s'éloigner du domicile de leur agresseur. Mais c'est lui qu'il faut écarter. Il faut changer les choses. C'est un problème de santé publique, d'éducation, et de justice. Il faut que les lois changent, que les budgets soient alloués pour mettre en place une réelle prise en charge des agresseurs."

ECOUTER | Corinne Masiero dans l'émission 9h10, l'invité de Sonia Devillers

Le film sera diffusé le 26 septembre sur France 3