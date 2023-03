Cosa Nostra au cinéma

Cosa Nostra (1972)

Connu pour avoir réalisé trois des films de la saga James Bond dans les années 1960 (007 contre Dr No (1962), Bons baisers de Russie (1963) et Opération Tonnerre (1965)), Terence Young s’attaque au film de mafia avec le bien nommé Cosa Nostra en 1972 avec au casting, un duo de haute voltige : Charles Bronson et Lino Ventura. Ce film est un biopic qui retrace la vie de Joe Valachi, mafieux notoire (qui popularisera le nom Cosa Nostra), et premier informateur dans l’histoire de la mafia auprès du FBI.

Le Clan des Siciliens (1969)

Adapté du roman du même nom d’Auguste Breton paru en 1967, Le Clan des Siciliens reste un must du cinéma de gangsters. Basé sur un trio mythique autour de Jean Gabin, Lino Ventura et le jeune Alain Delon, sur une musique toute aussi magistrale signé Ennio Morricone, Le Clan des Siciliens propulse le film noir français dans une esthétique fin sixties avec un montage nerveux et des répliques cultes. Si le film se classe premier au box-office en France, il fut un échec à sa sortie aux Etats-Unis.

Les Cent pas (2000)

Ce film réalisé par Marco Tullio Giordana, retrace le parcours de Peppino Impastato dans les années 1960. Un jeune homme dont la famille était liée à la mafia. Très jeune, traumatisé par l’assassinat de son oncle, il décide de rompre avec ses liens familiaux et de combattre l’organisation criminelle. Devenu journaliste et activiste, il n’aura de cesse de dénoncer les agissements de la mafia. Devenu un danger pour l’organisation, il fut assassiné alors qu’il n’avait que 30 ans. Pour l’anecdote, cent, c’est le nombre de pas qui distançaient, dans le village de Cinisi près de Palerme, la maison des Impastato à celle du chef local de la mafia, Gaetano Badalamenti. En résulte un film magistral sur les liens du sang, et la corruption entre l’Etat italien et Cosa Nostra.

Le traître (2019)

En sélection officielle au Festival de Cannes en 2019, Le Traître relate les guerres intestines qui ont fait rage au sein de Cosa Nostra dans les années 80. On y suit la trajectoire de Tommaso Buscetta, figure notoire de la mafia palermitaine partie s’exiler au Brésil. Il est finalement extradé en Italie où les Corleone éliminent petit à petit tous les membres de sa famille. Il décide alors de briser l’omerta et de collaborer avec le juge Falcone (qui sera également assassiné par Cosa Nostra aux débuts des années 90). Cette collaboration permettra à la justice de comprendre le fonctionnement de l’organisation et débouchera sur le retentissant procès de Palerme d’où tomberont des centaines de membres de la mafia sicilienne. Un très grand film tant au point de vue esthétique qu’historique.

Trilogie Le Parrain (1972-1974-1990)

Difficile d’établir une liste sur les films traitant de Cosa Nostra sans évoquer l’imposante trilogie du Parrain, chef d’œuvre ultime du film de genre, et du cinéma tout court. Longtemps imité, mais jamais égalé, on y suit la famille Corleone à travers trois générations. Au casting, Marlon Brando, Al Pacino et Robert de Niro offrent certaines de leurs meilleures performances. Hautement esthétique et superbement réalisé, cette fresque s’inspire du livre de Mario Puzo du même nom (qui commence par une citation de Balzac, « Derrière chaque grande fortune, il y a un grand crime », tout est dit ). Pour la petite histoire, pas une seule fois, les mots « mafia » et « Cosa Nostra » ne sont entendus dans le film. La production ayant subi des pressions de la part de l’Italien-American Civil Rights League qui luttait contre les stéréotypes de la communauté italo-américaine.

