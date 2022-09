Cosmétique maison : recette de l'huile reine de beauté, selon votre type de peau

Faire ses cosmétiques, c'est à la fois être sûr de la composition du produit et parfois aussi faire des économies par rapport à ce qui se vend dans le commerce. Mais il peut être dangereux de se lancer tête baissée dans l'aventure sans connaissances. L'idée est de confectionner un produit sans liste d'ingrédients à rallonge.

Pauline Dehecq, auteure de Ma cosmétique minimaliste, 50 recettes de cosmétiques maison (Thierry Souccar, 2019), a livré dans "Grand bien vous fasse" une des recettes de son livre, suivant le type de peau que l'on a. Les besoins ne sont pas les mêmes, suivant si l'on a une peau grasse ou une peau sèche.

L'huile reine de beauté, c'est un sérum huileux, nourrissant, protecteur, adoucissant et réparateur - finalement tout sauf hydratant. Les corps gras par nature n'hydratent pas, mais ils vont limiter la déshydratation. Il est possible d'utiliser cette huile reine de beauté à la place d'une crème de jour. Et pour le côté hydratant, vous pouvez appliquer un peu de gel d'aloe vera. C'est la recommandation de Pauline Dehecq !

Les recettes

Pour les peaux matures

De l'huile de bourrache et sept gouttes d'huile essentielle de romarin à Verbénone. Attention à bien prendre cette sorte d'huile essentielle et pas une autre. Le Verbénone, c'est la molécule principale présente dans l'huile essentielle. Et c'est cette molécule qui aura certaines propriétés, entre autres cicatrisante et régénérante. Et à l'inverse, si on commence à prendre du romarin à camphre, ce ne sera pas du tout les mêmes propriétés, pas du tout les mêmes contre-indications surtout. Ajoutez à cela quatre gouttes de vitamine E.

Pour les peaux mixtes à grasses et normales

Pour les peaux mixtes à grasses, de l'huile de noisette et sept gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Ajoutez à cela quatre gouttes de vitamine E .

Pour les peaux normales, de l'huile de noisette et sept gouttes d'huile essentielle de géranium rosat. Ajoutez à cela quatre gouttes de vitamine E.

Pour les peaux sèches

De l'huile d'olive et sept gouttes d'huile essentielle de lavande. Ajoutez à cela quatre gouttes de vitamine E .

Pour les peaux sensibles

De l'huile d'amande douce et sept gouttes d'huile essentielle de camomille romaine qui est une grande apaisante. Ajoutez à cela quatre gouttes de vitamine E .

Pauline Dehecq explique pourquoi il faut ajouter les quatre gouttes de vitamine E dans ces préparations. La vitamine E est ce qu'on appelle un antioxydant. Ça va éviter justement que tout se mélange, s'oxyde, c'est-à-dire rancisse, puisque par définition, un corps gras va forcément au bout d'un moment rancir, et c'est ce que l'on ne veut pas. Attention, le mélange se conserve six mois maximum.

Il peut aussi être utile de rappeler que les huiles essentielles ne conviennent pas à tout le monde. Elles sont absolument déconseillées pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants et toutes les personnes immunodéprimées.

