"Cosy crimes" : le plaisir désuet des romans à énigmes

Julien Bisson, journaliste au "Un", explique : "Le roman à énigme est un genre littéraire qui a connu son âge d'or il y a presque un siècle, vers la fin du XIXᵉ siècle. Cela correspond au moment où la police commence à se structurer et peut faire des enquêtes pour essayer de résoudre des crimes - auparavant, la police ne résolvait pas des crimes, elle prenait en flagrant délit.

On voit alors apparaître tous les grands personnages qui occupent notre paysage littéraire : Sherlock Holmes, Rouletabille, le Chevalier Dupin d'Edgar Allan Poe ("La lettre volée" et "Le double assassinat dans la rue Morgue"), Miss Marple, Hercule Poirot, Nestor Burma… C'est aussi le grand âge d'or d'Agatha Christie.

Publicité

Puis, à partir des années 1940 / 1950, le genre va perdre un peu de son aura littéraire. Du coup, on va avoir l'impression qu'on est resté bloqué dans cette époque-là - c'est ce qui donne un peu ce côté suranné aux romans à énigmes… Alors même qu'en réalité, le plaisir de mener ses enquêtes n'a jamais disparu ! Il s'est réinventé dans d'autres genres : au cinéma, on a vu le grand succès il y a quelques mois du film " Glass Onion " (qui était véritablement une forme de clin d'oeil à Agatha Christie) ou dans les jeux vidéo, dans les jeux de société, dans les escape games…"

À réécouter : GBVF Loisirs, curiosités et plaisirs des mystères policiers Grand bien vous fasse ! Écouter plus tard écouter 53 min

Derrière le roman à énigme : une énigme formelle

"En 1928, S.S. Van Dyne fixe les vingt règles du roman policier" précise Sonia Feertchak. "Il dit que c'est exactement comme un sport ou comme faire des mots croisés. C'est purement formel : le mal, la mort, la souffrance ne comptent pas. Juste : le mystère.

La force d'Agatha Christie est d'intégrer ces règles formelles dans un contexte particulier : la famille. Le meurtre cache le véritable thème de l'œuvre d'Agatha Christie : sur les 66 romans à énigme qu'elle a écrit, il y en a plus de 50 qui sont des crimes familiaux ! Au sein de l'intrigue, le meurtre révèle ce que la famille ne veut pas voir : la malveillance familiale".

Agatha Christie a beaucoup utilisé cette idée que le mal est juste autour de nous, et là où justement il est le plus en apparence douillet : les vieilles dames (qui fait mettent de la strychnine dans le thé), ou les nurseries (il y a des enfants hyper bizarres dans Agatha Christie). Là où Sherlock Holmes dit comment regarder le monde, avec le sens du détail et la police scientifique, Agatha Christie, elle, dit ce qu'il faut y voir : la noirceur".

Les romans à énigmes : un cocktail d'aventures, de déduction et d'humour

Les romans à énigmes reposent donc sur une forme de jeu intellectuel, saupoudré de plusieurs éléments :

L'aventure

Quand prend l'essor du roman policier à la fin du XIXᵉ siècle, il a une forme d'héritage du roman d'aventures. Dans Sherlock Holmes par exemple, il y a la thématique de la chasse : le limier, la chasse à l'assassin, l'instinct de l'enquêteur…

L'humour

L'humour va permettre, parfois, de tenir à distance la souffrance, le mal. Pour autant, celui-ci n'est pas totalement absent : ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un milieu plutôt bourgeois que le mal est absent (au contraire !)

Pas de violence gratuite

Dans les "cosy crimes", ou "cosy mysteries" ("cosy" signifie "douillet") , on se tient à l'écart de la grande majorité des romans policiers qu'on connaît aujourd'hui, avec des personnages d'enquêteur alcoolique et dépressif et des côtés thriller souvent violents. Là, c'est tout l'inverse. On va avoir des enquêteurs (ou enquêtrices) plutôt amateurs qui vont enquêter sur des véritables crimes (vols, des meurtres, kidnappings), mais sans exhibition de violence gratuite.

Un décor bucolique

Souvent, cela se passe dans un cadre bucolique : une campagne fantasmée, des endroits qui ressemblent à une forme d'Eden. Et justement parce que c'est une forme d'Eden, ça montre la distance et le contraste qu'il peut y avoir entre l'endroit et le crime.

Dans le Un des libraires, Stéphanie de Lestrade distingue ainsi le roman à énigme et le roman noir : le roman à énigme est là pour restaurer un ordre perdu en désignant un coupable ; le roman noir vient exposer le désordre du monde.