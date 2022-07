Coulisses de l'entretien Macron-Poutine : le documentaire de Guy Lagache fait grincer des dents au Kremlin

La diffusion - édifiante - d'un entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine fait grincer des dents, au Kremlin. Dans un documentaire intitulé "Un président, l'Europe et la Guerre " diffusé jeudi dernier sur France 2, le journaliste Guy Lagache filme les conseillers diplomatiques du président français en train d'écouter l'appel passé entre les deux dirigeants le 20 février dernier, soit quatre jours avant le début de l'offensive russe en Ukraine. "L'étiquette diplomatique ne prévoit pas de fuites unilatérales de (tels) enregistrements", a relevé ce mercredi le ministre Serguei Lavrov lors d'un déplacement au Vietnam.

"Je te parle depuis la salle de sport"

Au cours de cet échange téléphonique, qui dure 9 minutes, Emmanuel Macron interroge Vladimir Poutine sur ses intentions en Ukraine. "Je voudrais que tu me donnes d'abord ta lecture de la situation et peut-être de manière assez directe comme on le fait tous les deux, me dire quelle sont tes intentions", lance-t-il. Le président russe, lui, accuse Volodymyr Zelensky de mentir aux Occidentaux, conteste la légitimité du gouvernement ukrainien ("ils ont accédé au pouvoir par un coup d'État, il y a eu des gens brûlés vifs") à qui il reproche également de ne pas avoir "donné suite" aux propositions des séparatistes pro-russes. Alors qu'Emmanuel Macron lui propose que leurs équipes respectives essaient de préparer un communiqué à l'issue de l'entretien, il répond : "Pour ne rien te cacher, je voulais aller jouer au hockey-sur-glace (..) Là, je te parle depuis la salle de sport."

Publicité

Pour Serguei Lavrov, la Russie n'a pas à rougir de la teneur de cet échange. "Nous menons toujours les négociations de telle manière à ce que nous n'ayons jamais à avoir honte. Nous disons toujours ce que nous pensons, nous sommes prêts à répondre de nos paroles et à expliquer notre position."