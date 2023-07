Coup d'Etat au Niger : la France suspend "avec effet immédiat" ses actions d'aide au développement au pays

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères est succinct. Deux phrases, pas plus. Le Quai d'Orsay annonce qu'elle "suspend, avec effet immédiat, toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger". Samedi après-midi, le chef de l’Etat Emmanuel Macron a présidé un conseil de défense, trois jours après le coup d’Etat militaire contre le président élu Mohamed Bazoum. "La France demande le retour sans délai à l’ordre constitutionnel nigérien, autour du président Mohamed Bazoum, élu par les Nigériens", écrit le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie de l'Union Européenne Josep Borrell annonçait que l’UE "ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas les autorités issues du putsch" au Niger. "Toutes ses actions de coopération dans le domaine sécuritaire" sont suspendues.

Une première condamnation d’Emmanuel Macron

La France, qui a mis fin à l'opération antiterroriste Barkhane et s'est retirée du Mali sous la pression de la junte de Bamako, a actuellement 1.500 militaires déployés au Niger qui opéraient jusqu'ici avec l'armée nigérienne. Le pays, ex-colonie française devenue indépendante en 1960, est l'un des derniers alliés de Paris au Sahel.

Le président français a déjà condamné "avec la plus grande fermeté" le coup d'Etat de la junte qui a renversé mercredi Mohamed Bazoum. "Ce coup d'Etat est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger, et pour toute la région", a-t-il souligné. "C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum et à la restauration de l'ordre constitutionnel."

L'Agence française de développement (AFD) a engagé 97 millions d'euros en 2021 dans ce pays, parmi les plus pauvres du monde, selon les chiffres disponibles sur le site internet de l'AFD. Le Niger compte 20 millions d’habitants, mais figure parmi les pays dont la croissance démographique est la plus élevée. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger devient le troisième pays du Sahel, miné par les attaques de groupes liés à l'Etat islamique et à Al-Qaïda, à connaître un coup d'Etat depuis 2020.