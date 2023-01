Coup de pression, sondage truqué : Victor Castanet raconte les coulisses de son enquête sur Orpéa

Il y a un an, le 24 janvier 2022, le journaliste Victor Castanet publiait "Les Fossoyeurs", une enquête sidérante sur les méthodes du groupe Orpea, qui gère des maisons de retraite. On y apprenait, par exemple, que les repas des résidents sont rationnés . Des salariés faisait part du manque de soin et des maltraitances vécus par les retraités . Le livre fut une déflagration, en pleine campagne présidentielle. Douze mois plus tard, celui qui a reçu le prix Albert-Londres sort une édition augmentée de dix chapitres, dans laquelle il dévoile les coulisses de son enquête.

Des sociétés "missionnées" pour entraver son enquête

Dans ces nouveaux chapitres, que France Inter a pu consulter en avant-première, Victor Castenet raconte les intimidations d’Orpea, les manœuvres du groupe pour tenter de freiner son travail d'investigation. Le journaliste avait déjà raconté la proposition de 15 millions d’euros faite par Orpea pour empêcher la parution du livre. Mais ce n’est pas tout : "Dans les mois qui ont entouré la sortie des Fossoyeurs, les choses se sont accélérées en coulisse", peut-on lire dans la nouvelle édition. "Des acteurs influents ont manœuvré dans l’ombre", écrit le journaliste.

Quelques mois avant la sortie du livre, Victor Castanet a la sensation "d’avoir mis les pieds dans un nid de vipères". Un cadre du groupe concurrent Korian obtient des bribes d’informations sur son enquête. Des sociétés d’intelligence économique sont "missionnées". "Des 'journalistes' ont même prêté leur concours à cette étrange partie d’échecs souterraine", ajoute Victor Castanet. Il apprend, lors de son enquête, que l’ancien ministre Jean-Louis Borloo aurait tenté de dissuader un cadre du groupe Korian de répondre à ses questions, ce que l’ancien patron de l’UDI réfute.

Une campagne de communication pour le décrédibiliser

Victor Castanet se penche aussi sur la société Image 7, dirigée par Anne Méaux. Celle qui est surnommée la "papesse de la com’" est l’ancienne conseillère de François Fillon. Elle défend les intérêts d’Orpea. "Avec ma maison d’édition, nous savions qu’Image 7 allait préparer un plan de communication pour contrarier l’impact de mon enquête". Mais le journaliste est surpris par les informations obtenues par l’agence sur la sortie du livre. Par exemple, en septembre 2021, un grand sondage est commandé par Orpea à l’institut Odexa. La diffusion du sondage est prévue le dimanche 23 janvier, la veille de la sortie des bonnes feuilles du livre dans Le Monde. "Comment ont-ils pu obtenir cette information si jalousement gardée ?", s’interroge Victor Castanet.

Tous les moyens semblent bons pour tenter de saper la crédibilité du journaliste. Quelques jours après la parution du livre, l’émission "Touche pas à mon poste" propose une nouvelle émission à sujet de la maltraitance dans les Ehpad. L’animateur Cyril Hanouna lance un sondage en direct. Il demande à ses téléspectateurs si ce sont des "accusations infondées". Ces mots ont été utilisés par le patron provisoire d’Orpea Philippe Charrie le matin même. 70,6% des votants du sondage, sur 72.775, répondent oui.

Mais quelques jours plus tard, Cyril Hanouna annonce que ce sondage a été truqué. "Le présentateur affirme que des experts informatiques ont été contactés afin de truquer les votes en utilisant une armée de followers", écrit Victor Castanet. Un expert en réputation numérique reconnaît avoir été "contacté par une personne du secteur des Ehpad". "On nous a demandé de truquer un sondage TPMP et également de faire remonter des éléments positifs à leur égard, des posts, des tweets et des vidéos", ajoute-t-il sur le plateau de Touche pas à mon poste, avant de préciser qu’il a refusé cette mission, qu’un concurrent a acceptée.

L’inquiétude de la macronie après la sortie du livre

Les révélations de Victor Castanet, trois mois avant le premier tour de l’élection présidentielle, inquiètent au plus sommet de l’Etat. L’entourage du chef de l’État craint les répercussions politiques. "Pour une partie de la macronie, il apparaît que le sujet de la dépendance est un caillou dans la chaussure du Président, qu’il serait bon de retirer au plus vite", note le journaliste. D’autant plus que le chef de l’État avait annoncé une grande loi sur le "financement de la dépendance" en 2018. Celle-ci n’a toujours pas vu le jour.

L'auteur s'interroge sur les moyens donnés à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'Inspection Générale des Finances pour mener leurs enquêtes chez Orpea . Des enquêtes menées dans la précipitions : il manque de bras et les conclusions semblent bâclées. Le journaliste décrit une majorité mal à l'aise et pressée de clore le dossier avant le début de la campagne présidentielle. Il affirme que la macronie a tout fait pour empêcher la tenue d’une commission d’enquête parlementaire sur Orpea.

Ce qui a changé, un an après

Suite à la parution du livre, le gouvernement a lancé une grande opération de contrôles dans les maisons de retraite. Quelque 1.400 Ehpad ont été contrôlés depuis un an, selon les chiffres donnés par Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. "700 ont fait l'objet d'inspections-contrôles approfondies. Elles ont donné lieu à près de 1.500 recommandations ou injonctions, et 11 saisines du procureur de la République pour des faits qui étaient pénalement répréhensibles", détaille le ministre. L'an dernier, le gouvernement a promis de contrôler les 7.500 Ehpad de France d'ici 2024.

Du côté du groupe Orpea, l’équipe à sa tête s’est renouvelée. Laurent Guillot a été nommé directeur général. Le 14 janvier, dans le Journal du Dimanche , il déclare : "La nouvelle équipe dirigeante s’attache à remettre l’entreprise sur des bases saines dans la pratique des affaires et du métier." Il assure également que les repas ne sont plus rationnés : "Les achats alimentaires globaux ont augmenté de 35 %, inflation comprise (…) De plus, nous avons recruté un acheteur de produits locaux, nous proposons plus de bio et de produits de saison."