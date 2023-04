Coupe de France : la préfecture interdit le rassemblement syndical prévu samedi aux abords du Stade de France

Comme lors de tous les déplacements d'Emmanuel Macron depuis la promulgation de la réforme des retraites , un comité d'accueil était prévu lors de la finale de la Coupe de France de football samedi soir, opposant Nantes à Toulouse. Les syndicats voulaient distribuer, en amont du match, des cartons rouges et sifflets aux 78.000 spectateurs du Stade de France pour signifier au chef de l'État leur rejet de la réforme et de sa méthode.

Mais la préfecture de police de Paris a interdit le rassemblement. Par ailleurs, le dispositif de sécurité a été renforcé dans et aux abords du stade, en raison du mouvement social mais également en prévision d'éventuelles échauffourées. L'Élysée veut à tout prix éviter de revivre le chaos de la finale de la Ligue des Champions il y a un an.

La distribution de sifflets et de cartons rouges interdite

Pour se faire entendre et voir d'Emmanuel Macron, les syndicats avaient mis les moyens. À l'initiative de l'intersyndicale de Seine-Saint-Denis, 10.000 sifflets et 30.000 cartons rouges devaient être distribués à partir de 17 heures aux sorties des lignes de métro (ligne 13) et de RER (B et D) qui desservent le Stade de France. Plus de 150 militants devaient être mobilisés.

L'inscription "carton rouge à la réforme Macron sur les 64 ans" devait être écrite sur les cartons et les spectateurs étaient invités à les brandir et à siffler à la 49e minute du match, en référence à l'article 49.3 utilisé par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites sans vote à l'Assemblée nationale. "Le président Macron a fait acte d'anti-jeu démocratique, il n'a pas été très fair-play, donc on souhaite lui adresser de façon symbolique un carton rouge", expliquait Karim Brahmi, secrétaire général de l'Union Départementale CGT de Seine-Saint-Denis. Une action originale et inédite, à deux jours d'une autre forme de mobilisation : la grande manifestation unitaire du 1er mai .

Mais la préfecture de police de Paris en a décidé autrement vendredi en interdisant le rassemblement. Cette interdiction est justifiée par plusieurs motifs : entre autres, le non-respect des délais pour déclarer un rassemblement, une "problématique sérieuse de gestion de foule" entre supporters et potentiels manifestants, ou encore l'utilisation de sifflets pendant la rencontre sportive (interdits par la FFF). La CGT 93 va contester cet arrêté devant la justice administrative en déposant un référé-liberté.

Y aura-t-il cependant une coupure de courant volontaire, comme jeudi dernier lors du match de Pro D2 entre Agen et Nevers ? L'Élysée n'y croit pas : de puissants groupes électrogènes sont installés en permanence au Stade de France.

Emmanuel Macron évitera la pelouse

Le président ne veut pas renoncer à ce rendez-vous. "La finale de la Coupe de France est un événement sportif, familial et festif auquel le président de la République s'est toujours rendu. Il y sera cette année encore", a justifié l'Élysée. Le chef de l'État sera donc bien présent dans le stade mais, sauf surprise, il ne descendra pas sur la pelouse, comme il est de coutume de le faire, pour saluer les joueurs. Il pourrait ne pas non plus remettre la coupe aux vainqueurs. Jeudi matin, la Première ministre, Élisabeth Borne, a appelé "chacun à la responsabilité pour que ce soit une belle fête du sport".

Dans le passé, les présidents se sont régulièrement fait huer à leur arrivée sur la pelouse avant le début d'un match. Emmanuel Macron y a quasiment toujours eu le droit. La dernière fois, c'était en juin dernier lors de la finale du Top 14 de rugby.

Le dispositif de sécurité renforcé

Le dispositif de sécurité sera renforcé au sein du Stade de France et aux abords pour cette finale de Coupe de France de football. Quelque 3.000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Par ailleurs, des grilles seront montées dans les virages pour "éviter un envahissement du terrain par des supporters", indique une source policière à l'Agence France presse.

Selon l'entourage du ministre de l'Intérieur, le dispositif sera "50 % plus important" que celui mobilisé le 28 mai 2022 pour la finale de la Ligue des Champions - remportée par le Real Madrid face à Liverpool (1-0) - qui avait tourné au fiasco sécuritaire : attente interminable, supporters et familles aspergés de gaz lacrymogènes ou victimes de vols et accusés par Gérald Darmanin d'être responsables des incidents et d'avoir présenté des billets falsifiés.

L'Élysée ne veut pas revivre un fiasco similaire ni un envahissement de la pelouse. Ces images seraient extrêmement dommageables, à quatre mois de la Coupe du monde de rugby en France.