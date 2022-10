Coupe du Monde au Qatar : pour Elisabeth Borne "la construction des stades pose question"

"J'ai pas prévu d'aller au Qatar pour la Coupe du Monde", a déclaré le première ministre Elisabeth Borne jeudi, interrogée par Konbini News. Les contestations contre l’organisation de la Coupe du monde de football au Qatar (19 novembre-18 décembre) s’intensifient depuis plusieurs semaines. La compétition doit démarrer dans plus d’un mois, mais de nombreuses voix s’élèvent pour boycotter le mondial. En cause : les conditions de travail des ouvriers, le nombre de morts sur les chantiers et le non-sens écologiques selon ses détracteurs. La plupart des stades sont équipés d’un système de climatisation.

La ministre des Sports se rendra "sans doute" au Qatar

À la question "Pourquoi ne pas boycotter la Coupe du monde ?", voici la réponse de la Première ministre : "Je pense que notre équipe ira au Qatar, et sans doute la ministre des Sports sera amenée à aller les soutenir.". La réponse est courte, mais Elisabeth Borne ajoute : "Ensuite on peut effectivement noter que les conditions de construction des stades peuvent poser des questions". Le bilan officiel évoque trois morts sur le chantier du Mondial 2022. Mais dans un rapport, l'Organisation internationale du travail (OIT) avance le nombre de 50 travailleurs décédés dans des accidents du travail au Qatar en 2020 et 500 blessés graves.

Pas d'écrans géants dans de nombreuses grandes villes

Le débat sur un boycott de la compétition a refait surface cette semaine. Une dizaine de mairies de grandes ville s ont annoncé qu’aucun grand écran ne seront installés pour suivre les rencontres des Bleus. Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Strasbourg ont fait ce choix.

Les députés La France insoumise ont récemment dénoncé l'organisation de cette "coupe immonde" dans cet état du Golfe, dénonçant "la maltraitance des ouvriers immigrés" et les "matches climatisés à ciel ouvert", réclamant une "réponse politique forte des autorités françaises".

Le débat avait agité l'hémicycle de l'Assemblée en août dernier, lors de la ratification d'un partenariat entre la France et le Qatar sur la sécurité de la compétition. La France va envoyer environ 220 experts sur place - GIGN, lutte anti-drones, déminage ou recherche d'explosifs - pour contribuer à la sécurité de l'événement, dans le cadre d'un accord signé à Doha le 5 mars 2021. Des députés de gauche et du RN avaient alors dénoncé le "scandale écologique" de cette compétition et le non-respect des droits de l'homme.