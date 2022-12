Coupe du monde de foot : cinq choses à savoir sur les confrontations entre France et Argentine

Chasse à la troisième étoile. Dimanche, la France affronte l’Argentine pour la finale de la Coupe du monde au Qatar. Les Bleus peuvent entrer dans la légende de ce sport en cas de victoire, après celle de 2018. L’Argentine, de son côté, attend un nouveau sacre depuis près de 30 ans. La dernière fois, c’était en 1986, et Diego Maradona était alors le numéro 10 de l’Albiceleste. Les deux sélections ont déjà remporté deux fois le mondial. La dernière confrontation, il y a quatre ans, avait tourné du côté des Bleus.

Trois victoires françaises en douze confrontations

La balance penche du côté des Argentins. En 12 rencontres, l’Argentine s’est imposée six fois, pour trois victoires des Bleus et autant de matchs nuls. Et pourtant, cette finale aura un goût de revanche pour les Argentins, éliminés par la France lors du précédent Mondial en 2018, sur le score de 4-3. Le raid de Mbappé, le penalty de Griezmann, la volée de Pavard. Auparavant, les Argentins l’avaient emporté 1-0 en 1930, et 2-1 en 1978.

Publicité

Deux étoiles de chaque côté

Préparer les aiguilles si vous savez coudre, une nouvelle étoile arrivera au-dessus du blason de l’une des deux sélections. La France a remporté deux fois la Coupe du monde, en 1998 et 2018. Quant à l’Argentine, elle attend cela depuis 1986. Les Argentins, emmenés par Diego Maradona, l’avait emporté 3-2 face à l’Allemagne, grâce à un but de Burruchaga à la 88e minutes. L’Argentine avait également soulevé la coupe en 1978, à la maison.

Quatre finales pour la France, autant de victoires que de défaites

Comme le rappelle le compte Twitter OptaJean, la France a atteint la finale de la Coupe du monde à quatre reprises lors des sept dernières éditions du tournoi : 1998, 2006, 2018 et 2022. Elle l’a emporté à deux reprises. C’est au moins deux fois plus que toute autre pays sur cette période. Les Argentins eux, ont été finalistes à trois autres reprises, lors de la première édition en 1930, en Italie en 1990, et en 2014 contre à l’Allemagne.

La France aime les sélections sud-américaines

La dernière défaite de la France contre une équipe sud-américaine en Coupe du monde remonte à 1978… Contre l’Argentine. Depuis, les Bleus ne se sont plus jamais inclinés. Ils comptent trois victoires contre le Brésil (1986, 1998, 2006), une contre le Paraguay (1998). En 2018, la France a éliminé l’Argentine et l’Uruguay, et vaincu le Pérou en phase de poule. Il y a aussi ce match nul contre l’Equateur en 2014, celui contre l’Uruguay en 2010 et 2002.

Messi – Mbappé : le match dans le match

Tous les deux sont coéquipiers au Paris-Saint-Germain. L’un a tout remporté dans sa carrière, dont sept Ballon d’or. Mais le second a dans sa salle des trophées ce que le premier n’a jamais soulevé : une Coupe du monde. En 171 sélections, Lionel Messi, 35 ans, a inscrit 96 buts. Mais surtout, après son match contre la Croatie, "la Pulga" est devenu le joueur le plus décisif de l'histoire de la Coupe du monde. Avec 11 buts et 9 passes décisives, l’attaquant du PSG devance Miroslav Klose, Ronaldo, Gerd Müller et Pelé, impliqués dans 19 buts en Coupe du monde. Kylian Mbappé n’y est pas encore, mais avance à grand pas. Après son doublé face à la Pologne, il est devenu le premier joueur à inscrire neuf buts en Coupe du monde avant ses 24 ans. À cela, s’ajoutent ses deux passes décisives.