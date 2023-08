Coupe du monde de foot : que donnent les audiences des femmes par rapport aux hommes ?

Quelque 5,2 millions de téléspectateurs ont suivi ce mardi la large victoire de l'équipe de France féminine de football contre le Maroc (4-0) en 8e de finale du Mondial, selon les chiffres de Médiamétrie publiés ce mercredi. Il s'agit du meilleur résultat d'audience des Bleues depuis le début de la compétition. Cependant ce chiffre reste largement inférieur aux audiences du dernier Mondial des femmes, mais aussi à celles des matchs de leurs collègues masculins. En cause, entre autre, les horaires de diffusion des matchs en France, souvent le matin ou le midi, mais pas seulement.

Des audiences bien en dessous des Mondiaux masculins

Lors de leurs précédents matches, en phase de poule, les Bleues avaient respectivement été regardés par 3,4 millions (France - Jamaïque sur M6 le 23 juillet), 4,3 millions (France-Brésil sur France 2 le 29 juillet) et 3,9 millions (Panama - France sur France 2 le 2 août) de téléspectateurs. France - Maroc a réalisé 45,7% de part d'audience. Cela signifie que plus de quatre téléspectateurs sur dix devant la télévision à cette heure-là regardaient le match. La rencontre était diffusée à 13 heures en raison du décalage horaire avec l'Océanie, où se déroule la compétition.

Ces audiences restent largement inférieures à celles réalisées par l'équipe de France masculine. A titre de comparaison, son 8e de finale victorieux contre la Pologne (3-1) au Mondial-2022 avait été regardé par 14,3 millions de téléspectateurs le 4 décembre dans l'après-midi.

Mais l'horaire n'explique par tout. A stade de compétition égal, les Bleues sont largement moins regardées que leurs collègues masculins. Pour preuve, on peut prendre l'exemple du match de poule France - Danemark lors du mondial masculin de football 2022 en Corée du Sud. Rencontre diffusée le matin aussi, à 8h30 heure française et qui a pourtant été regardée par plus de 9 millions de téléspectateurs.

Le record d'audience de l'équipe de France féminine de foot remonte à juin 2019, lors du Mondial en France, avec près de 12 millions de téléspectateurs (TF1 et Canal+) pour le huitième de finale victorieux contre le Brésil.

On a pourtant frôlé la catastrophe sur la retransmission télévisuelle des matches. La menace d'un écran noir a longtemps pesé sur l'édition 2023 de la Coupe du monde féminine, organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande, en raison des réticences des diffuseurs audiovisuels occidentaux à sortir le chéquier face à des retombées d'audience très incertaines compte tenu du décalage horaire. A l'issue d'un vaste accord annoncé mi-juin par la Fifa concernant une trentaine de pays, France Télévisions et M6 avaient acquis les droits de l'événement, permettant sa diffusion en clair dans l'Hexagone.