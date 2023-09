Coupe du monde de rugby : comment le ballon ovale conquiert les quartiers populaires

Jamais, certainement, l'équipe de France de rugby n'avait suscité un tel engouement, à l'aube d'une Coupe du monde. Partout, les Bleus suscitent l'envie, jusque dans les banlieues, terre pourtant où le football reste le sport roi. Mais ici aussi, le rugby gagne du terrain et c'est tout sauf un hasard mais le fruit d'un vrai travail des clubs pour s'implanter au pied des immeubles.

"Quand on joue ensemble, ça crée des liens d'amitié. On apprend à être sociable"

Exemple à Pantin, en Seine-Saint-Denis, où le club local, le Rugby Olympique Pantin, multiplie les initiations au coeur des cités - pas moins de 27 rien que cet été. Des ballons, des chasubles, des plots, à chaque fois, le même procédé est appliqué par les éducateurs sportifs. Et l'appréhension passée face un sport inconnu, les rires des enfants ne tardent pas à résonner.

Ainsi, ce jour-là, au parc Diderot, Adama et ses amis sont rapidement conquis : "Moi, le truc que j'aime dans le rugby, c'est quand on plaque et qu'on gagne. On apprend aussi à courir en jouant" nous explique la jeune fille. Et d'ajouter : "Maintenant, ce que j'aimerais, c'est en faire toute l'année dans un club". Pas loin, les plus grands acquiescent, heureux d'avoir découvert le rugby lors d'un des nombreux stages d'été ou lors d'ateliers organisés par le club dans les écoles : "S'ils n'étaient pas venus dans mon collège, je n'aurais jamais connu ce sport. Et cela fait du bien. Grâce au rugby, on est beaucoup plus soudés qu'avant", décrit Momo, "quand on joue ensemble, cela crée des amitiés, filles et garçons, on apprend à être sociable"

Mais pour en arriver à ce résultat, c'est un gros travail de fond qui est mené dans les quartiers prioritaires de la ville : il faut séduire les enfants mais aussi rassurer les parents, explique Lucas, l'un des animateurs sportifs du club de Pantin, lui-même originaire de la commune, qui dit se souvenir de ses débuts au rugby et des moqueries à l'école parce qu'il n'était pas "assez costaud", selon ses camarades, pour pratiquer un tel sport : "C'est toujours un peu le combat ", souligne-t-il, "les parents ont aussi toujours peur que leurs enfants se blessent, ils sont très protecteurs et c'est très normal parce qu'il y a très peu de connaissance du rugby, ici. Alors, on essaie de les rassurer. Quand les enfants viennent au stage, on leur envoie des vidéos et en principe, quand ils les voient s'amuser alors qu'ils avaient en tête l'image d'un sport violent, cela les rassure".

"En deux ans, le club a atteint les 300 licenciés"

Aujourd'hui, les résultats sont probants, se félicite Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby mais aussi à l'origine du projet il y a 2 ans, alors président de la Ligue Île-de-France. Mais, pour lui, tout cela n'est qu'un début : "Il y a, en France, 270 clubs qui agissent dans les quartiers prioritaires de la ville. C'est déjà quelque chose de considérable mais notre objectif est de monter à 400 clubs sur les 1950 existants. Là, en Île-de-France, on voit bien l'impact que cela a à Pantin. Le club est passé de 50 licenciés à 300, aujourd'hui ! Et parmi ces licenciés, il y a 40% de filles, largement au-dessus des 12% de licenciées féminines au sein de la Fédération". La part importante des filles après ces actions menées au pied des immeubles est d'ailleurs une constante partout où ce genre d'initiative est mené. Et Florian Grill, d'ajouter : "Il faut investir dans la durée. Si l'État, les collectivités locales, les régions nous font confiance, franchement, le rugby peut être un vrai vecteur de transformation sociétale des quartiers".

Et bien sûr, tout le monde espère maintenant que le Mondial va permettre de lancer une dynamique de grande ampleur dans ce domaine, que ce sera l'un des héritages de l'événement, souligne Jacques Rivoal, le président du comité d'organisation de la Coupe du monde : "On veut démontrer que le rugby est porteur de valeurs d'inclusion. On pense vraiment que le rugby avec ses valeurs éducatives et de respect - en rugby, on ne discute pas les décisions de l'arbitre- peut aider les jeunes à les amener vers la vie en société".

En attendant, à Pantin, pour rendre la pratique du rugby encore plus visible, une fan zone va être installée pour que les jeunes puissent suivre tous les matchs des Bleus sur écran géant.