Coupe du monde : pas de brassard inclusif "One Love" pour les Bleus, Lloris préfère "rester dans son cadre"

Pas d'engagement visible. Au départ, huit équipes (Allemagne, Angleterre, Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, pays de Galles et Suisse) s'étaient engagées, avec la Norvège et la Suède, finalement non qualifiées pour le Mondial, à porter le brassard "One Love", symbole de la lutte contre les discriminations et de l'inclusivité. Dès la semaine dernière, l'équipe de France avait annoncé qu'elle ne défierait finalement pas les réticences croissantes de la Fifa et celles de la FFF à l'égard de cette initiative.

Ce lundi, menacées de "sanctions sportives" (un carton jaune au capitaine d'équipe) et plus seulement financières, les sept équipes européennes restantes ont finalement renoncé à ce geste symbolique. La Coupe du monde 2022 se déroule en effet au Qatar, pays très critiqué pour le sort qu'il réserve aux personnes LGBTQ+ : comme les relations sexuelles hors mariage, l'homosexualité y est criminalisée.

Publicité

"Nous étions prêts à payer des amendes, mais..."

"En tant que fédérations nationales, nous ne pouvons pas demander à nos joueurs de risquer des sanctions sportives, y compris des cartons jaunes", ont écrit les fédérations des sept pays dans un communiqué commun. "Nous étions prêts à payer des amendes (...) mais nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans la situation où ils pourraient être avertis, voire devoir quitter le terrain" (en cas de second carton jaune), ont-elles aussi fait valoir.

Jugeant que le port de ce brassard pouvait être une critique implicite du pays hôte de la compétition, la Fifa a indiqué avoir "parlé aux plus hautes autorités du pays". Celles-ci "ont confirmé" que "tout le monde est le bienvenu" au Qatar. "Si quiconque affirme le contraire, eh bien ce n'est pas l'avis du pays et ça n'est certainement pas l'avis de la Fifa", a indiqué le président de l'organisation internationale, Gianni Infantino.

Lloris préfère "rester dans son cadre, celui de joueur"

Si la France avait d'ores et déjà renoncé à cette initiative, le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, a été interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse à la veille de l'entrée en lice de la France dans la compétition. "Je préfère rester dans mon cadre, celui de joueur", a-t-il affirmé lundi. "La Fifa organise la compétition, définit un cadre, des règles. Nous, joueurs, ce qu'on nous demande, c'est de jouer au football, de représenter au mieux nos pays sportivement", a plaidé Lloris en conférence de presse. "Je préfère rester dans mon cadre, celui de joueur et de compétiteur. Il y a différentes causes qui sont louables, qu'il faut soutenir. Mais la Fifa décide de l'organisation", a ajouté le gardien.

Une question sensible pour le gardien de l'équipe de France, par ailleurs mis en cause lundi dans un article du site "Arrêt sur images" . Le média en ligne révèle que la Fédération française de football a "mis sous le tapis" une interview de ce dernier, réalisée dans le cadre d'un clip contre l'homophobie dans le football par Yoann Lemaire, ancien footballeur et président de l'association de lutte contre l'homophobie "Foot ensemble". Dans l'entretien, Lloris répond, tout en affirmant avoir "toujours été contre toute forme de discrimination", que les insultes homophobes entendues dans les stades sont "du folklore" et "le langage du foot". On n'y est pas encore...