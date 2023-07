"Couper" les réseaux sociaux en cas de crise ? "Pas une hypothèse", désamorce l'exécutif

"Nous avons besoin d'avoir une réflexion sur l'usage des réseaux sociaux chez les plus jeunes. (...) Sur les interdictions que l’on doit mettre. (...) Et quand les choses s'emballent, il faut peut-être se mettre en situation de les réguler ou de les couper", a estimé mardi le chef de l'Etat face à 220 maires des communes touchées par des émeutes ces derniers jours, après la mort du jeune Nahel, tué par le tir d'un policier . "Il ne faut surtout pas le faire à chaud, et je me félicite qu'on n'ait pas eu à le faire", a-t-il quand même nuancé, selon les informations de BFMTV et du Monde.

"Mais je pense que c'est un vrai débat que l'on doit avoir, à froid. Parce que quand ça devient un instrument de rassemblement ou pour essayer de tuer, c'est un vrai sujet", a estimé Emmanuel Macron, visant a priori essentiellement des applications prisées des plus jeunes, comme Snapchat, TikTok ou la messagerie Telegram, utilisées pour filmer, diffuser des images des émeutes.

"Ce n'est pas sur la table"

Mercredi matin, toutefois, légère marche arrière : selon un député de la majorité qui s'est renseigné auprès de l'Elysée et contacté par France Inter, couper les réseaux sociaux ne serait "pas une hypothèse" envisagée. Le cabinet du ministre du Numérique confirme également que "ce n'est pas sur la table".

Au pic des émeutes, Emmanuel Macron avait déjà, devant un comité interministériel, pointé du doigt le rôle amplificateur des réseaux sociaux, demandant aux plateformes "d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles".

"OK, Kim Jung-Un"

Mais la sortie du président a eu le temps de faire réagir dans la classe politique : "C'est inquiétant, quand on en vient à se dire que la seule solution c'est couper les réseaux sociaux" , a notamment estimé la secrétaire nationale d'Europe-Ecologie Les Verts Marine Tondelier, invitée de France Inter mercredi matin , appelant à plus de profondeur dans la réponse faite aux émeutes urbaines et aux leçons à tirer après la mort de Nahel.

Plus provoquante, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a tweeté simplement "OK Kim Jung-Un", comparant ainsi le chef de l'Etat au dictateur nord-coréen.

"Le pays des droits de l’Homme et des citoyens ne peut pas s’aligner sur les grandes démocraties chinoise, russe et iranienne", s'est pour sa part insurgé le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, tout comme bon nombre d'autres parlementaires de gauche, écologistes, ou insoumis.

"Ce serait une erreur"

Des voix dissonantes s'étaient aussi fait entendre depuis cette sortie du chef de l'Etat. "Ce serait renoncer à l’idée que la démocratie soit plus forte que les outils qu’on détourne contre elle. Ce serait une erreur", a notamment tweeté le député Renaissance Eric Bothorel, très au fait des questions numériques au sein du parti présidentiel. Le chef de file des députés LR à l'Assemblée, Olivier Marleix, a lui aussi évoqué une "provocation pour détourner l'attention" de "très mauvais goût".