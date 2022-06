"Coupez !" de Michel Hazanavicius : Pourquoi Le Masque & la Plume a ri à moitié ?

Le film présenté par Jérôme Garcin

Le film a fait l'ouverture du Festival de Cannes. Au casting, Romain Duris survolté, Bérénice Béjo, Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Jean-Pascal Zadi très drôle dans ce rôle de musicien improbable. Le film dure 1h50, mais on doit d'abord passer par un préambule d'une demi-heure à faire fuir, puisque c'est le tournage catastrophique d'un film de zombies niveau amateur, qui se déroule dans un bâtiment désaffecté, en un seul plan séquence où les acteurs s'en foutent, les techniciens sont à la ramasse. Seul le réalisateur (incarné par Romain Duris) semble vraiment y croire. On se demandait vraiment comment une telle daube pouvait ouvrir le festival et puis, la demi-heure passée, soudain, le film bascule. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup ri !"

Sophie Avon a adoré et beaucoup ri !

La critique salue une comédie extrêmement bien aboutie, qui récompense la surprise de son spectateur tout en rendant hommage au concept cinématographique de son cinéaste qui se veut à la fois populaire et exigeant : C'est une comédie désopilante mais qui se mérite, parce que on est obligé d'en passer par cette sorte de drôle de film qui flotte (c'est le moins qu'on puisse dire) qui laisse dubitatif. Pendant une demi-heure, on essaie de puiser en soi des ressources pour essayer de comprendre ce qui peut se passer et puis, on est récompensé au centuple parce que la fabrication de l'envers du film est une révélation pleine de surprises et qui plus est hilarante .

Jean-Marc Lalanne a vite saturé…

S'il admet que le film comprend quelque chose d'intellectuel dans le fait que Hanazavicius exprime subtilement son amour du cinéma, le critique des Inrocks regrette des dialogues vulgaires qui peinent à faire valoir l'hommage que son cinéaste adresse au cinéma : "En faisant un cinéma aussi auto-réflexif, il suscite peu de réflexions et peu d'idées sur son sujet . Au final, ses films sonnent creux et expriment peu de choses intéressantes sur ce que c'est que la représentation. Ce que le film raconte du cinéma, à savoir que même si le film n'est pas bon, ce qui compte c'est que ça soit avant tout une entreprise familiale faite avec le cœur, c'est d'une mièvrerie absolument consternante…

Le film est vraiment très peu regardant sur ses effets comiques. C'est essentiellement des blagues scatologiques (grossières) vraiment régressives et très répétitives. J'ai vite saturé…"

Nicolas Schaller applaudit "un film qui fait franchement rire !"

Le journaliste de L'Obs salue lui aussi le génie qu'a Michel Hazanavicius de faire autant rire en même temps qu'il communique à son spectateur son amour du cinéma en jouant avec lui : "Dans la première demi-heure, c'est assez douloureux… Après, il célèbre sa joie collective de faire du cinéma, cette envie irrépressible de faire de la comédie en y incorporant tous les genres possibles de comiques. Il y a toujours eu chez Hazanavicius une double envie de distance et de proximité avec le spectateur, ce qui crée des films un peu étranges, atypiques. Là, il réussit vraiment à nous faire franchement rire !

J'ai beaucoup ri notamment grâce au personnage de Jean-Pascal Zadi, qui n'était pas dans l'original, mais qui est vraiment porteur de rire. Ce film est comme un reflet de nous-mêmes spectateurs, qui ne comprenons pas ce qui se passe et qui essaie de rattraper les pots cassés".

Pierre Murat, lui, n'a pas beaucoup ri…

Pierre avoue qu'il a un problème avec le cinéma de Michel Hazanavicius. Selon lui, le cinéaste a la double malchance de ne pas avoir une bonne équipe technique, de ne pas être suffisamment créateur et de ne pas avoir de vrai univers cinématographique…

"La première demi-heure est formidable (sinon catastrophique) si on met de côté le côté technique laborieux… À commencer par ce plan séquence médiocre qui reflète une équipe technique qui est elle-même médiocre, qui ne sait pas faire face aux difficultés et improvise…

Il fait uniquement des hommages, des parodies, c'est son droit le plus strict, mais quand il veut faire un film un peu original comme "Le Redoutable", "OSS 117", je ne trouve pas ça terrible.

C'est un cinéaste qui n'a pas d'univers propre car si c'est un très bon faiseur, ce n'est pas un créateur".

Le film

