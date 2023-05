Couronnement de Charles III : les images de la cérémonie à Londres

Le jour de la consécration est arrivé pour Charles III. La cérémonie de son couronnement a débuté à midi (heure française, 11 heures heure locale) à l'abbaye de Westminster, devant 2.300 invités triés sur le volet et sous les yeux de centaines de millions de téléspectateurs du monde entier. Charles III est monté sur le trône en septembre dernier, après la mort de sa mère Elizabeth, à 96 ans .

Ce couronnement solennel est le premier au Royaume-Uni depuis 70 ans. Londres est donc en ébullition depuis le début de la semaine. Des milliers de Britanniques et de touristes sont massés sur le Mall, la longue avenue partant de Buckingham et allant jusqu'à Trafalgar Square, certains depuis plusieurs jours, pour voir passer le couple royal.

Un couronnement historique

À 13 heures (heure française), l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a déposé la couronne de Saint-Edouard sur la tête de Charles III. Des tirs de canons ont alors retenti dans tout le Royaume-Uni pour annoncer ce couronnement. Quelques minutes après, Camilla, 75 ans, a à son tour été couronnée.

C'est l'archévêque de Canterbury qui a déposé la couronne sur la tête de Charles III. © AFP - Aaron Chown / POOL

Camilla, épouse de Charles III, a été couronnée à l'abbaye de Westminster peu après le couronnement du souverain. © AFP - Richard POHLE / POOL

En dehors du Royaume-Uni, Charles III est également roi de 14 autres pays du Commonwealth, dont l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. © AFP - Aaron Chown / POOL

Auparavant, le souverain a prêté serment de servir ses sujets et de protéger l'Église d'Angleterre dont il est le chef suprême, et a reçu l'onction, protégé des regards par des paravents. L'archevêque de Canterbury, premier dignitaire de la religion anglicane, avait peu avant procédé à la "Reconnaissance", visant à entériner le roi comme le vrai souverain du Royaume-Uni et de 14 autres États. "God save King Charles", avait lancé Justin Welby, repris en chœur par l'assistance.

Charles et Camilla deviennent roi et reine consort du Royaume-Uni. © AFP - Victoria Jones / POOL

Le couple royal avait quitté le palais de Buckingham vers 11h20 (heure française) à bord du "Diamond Jubilee State Coach" pour entamer la procession jusqu'à l'abbaye de Westminster.

Charles III et Camilla ont entamé la procession à bord du carrosse "Diamond Jubilee State Coach", en service depuis 2014 et tiré par six chevaux. © AFP - Oli SCARFF

Le couple royal repartira de l'abbaye dans une procession militaire spectaculaire, à bord du carrosse doré particulièrement inconfortable utilisé pour tous les couronnements depuis 1831. La famille saluera ensuite la foule depuis le balcon de Buckingham en début d'après-midi.

2.300 invités dans l'abbaye

Les 2.300 invités ont commencé à prendre place dans l'abbaye avant 10 heures. Parmi eux, une centaine de chefs d'État, dont Emmanuel Macron, les représentants de familles royales étrangères, du Commonwealth, des célébrités comme l'actrice Judi Dench, mais aussi des membres méritants de la société civile.

Quelque 2.300 invités ont été triés sur le volet pour assister à la cérémonie dans l'abbaye de Westminster. © AFP - Gareth Cattermole / POOL

Kate Middleton est arrivée au bras de son mari William, le prince de Galles. © AFP - Odd ANDERSEN

En froid avec la famille royale, le prince Harry, fils cadet de Charles III, était présent mais a pris place seulement au troisième rang de l'abbaye. © AFP - Richard POHLE / POOL

Emmanuel et Brigitte Macron sont venus assister au couronnement de Charles III. © AFP - Ben Stansall / POOL

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son épouse Akshata Murty font partie des invités de la cérémonie. © AFP - Odd ANDERSEN

Le roi d'Espagne Felipe VI (au centre) et la reine Letizia ont pris place dans l'abbaye pour assister au couronnement. © AFP - Aaron Chown / POOL

Des milliers d'admirateurs

Des milliers de Britanniques et de touristes se pressent, eux, le long du Mall, la célèbre avenue qui mène au palais de Buckingham, pour voir passer le couple royal. La foule rassemblée derrière les barrières est parée aux couleurs de l'Union Jack, le drapeau britannique, imprimé sur des t-shirts, des chapeaux, porté en étendard et fanions.

"C'est super de participer à cette cérémonie qui se déroule de notre vivant, on n'a jamais vu cela", a confié Joan, une Britannique au micro de France Inter.

Certains admirateurs de la famille royale ont installé des tentes et des sièges pour être à l'aise en attendant le passage du carrosse. © AFP - John Lamparski / NurPhoto

Des passionnés de la famille royale installés le long du Mall, au niveau du palais Saint-James, à Londres. © AFP - Aysu Bicer / ANADOLU AGENCY

Après le couronnement, des repas de voisinage et un concert à Windsor sont notamment prévus dimanche, avant un jour férié lundi.

Des dizaines d'arrestations

La matinée a aussi été marquée par l'arrestation de six militants antimonarchie à Trafalgar Square, où des centaines de personne se préparaient à manifester contre le couronnement. Le leader du mouvement Republic, Graham Smith, fait partie des personnes arrêtées, selon les organisateurs de la manifestation. Des centaines des pancartes jaunes "Not my King" (Pas mon roi) ont également été saisies. La police a confirmé avoir procédé à plusieurs arrestations pour suspicion de trouble à l'ordre public en plusieurs endroits. Human Rights Watch a dénoncé des arrestations "incroyablement inquiétantes".

Des manifestants antimonarchie se sont rassemblés samedi matin à Trafalgar Square. © AFP - Susannah Ireland

Le groupe écologiste Just Stop Oil a aussi indiqué que 19 de ses militants avaient été arrêtés aux abords de l'itinéraire prévu pour la procession. Le groupe avait prévu de manifester à l'occasion du couronnement pour s'opposer à l'exploitation des hydrocarbures dans le pays.

Plus de 11.000 agents sont mobilisés samedi à Londres et les forces de l'ordre avaient prévenu qu'elles se montreraient peu tolérantes envers ceux qui voudraient "gâcher les célébrations".