Course à pied - Cinq conseils pour courir sans se faire de mal

Voici les conseils que l'endocrinologue et physiologiste Martine Duclos, l'adjointe au directeur de l'évaluation des risques à l’ANSES Irène Margaritis et le Kinésithérapeute-ostéopathe, influenceur Nicolas Tikhomiroff (alias Mr Clavicule) vous donnent pour éviter les risques de blessures et de soucis de santé. Ils étaient les invités d'Ali Rebeihi dans l'émission "Grand bien vous fasse".

1 - Commencez progressivement

Il arrive très souvent que votre optimisme débordant à l'idée de vous remettre à courir dépasse vos capacités physiques et corporelles. Le mental c'est une chose, le corps et la santé en sont une autre. Beaucoup de débutants, ou de personnes qui reprennent la course à pied après une longue période d'immobilité surestiment leurs capacités, souvent aveuglées par un regain de motivation, en particulier lorsque le printemps point le bout de son nez. C'est la première erreur à éviter, selon le kiné Nicolas Tikhomiroff : "si vous ne voulez pas qu'une vilaine blessure ne vienne tout gâcher.

C'est le principal piège quand on se remet à la course à pied : "le trop vite, trop fort". Il est essentiel de commencer très progressivement, et très doucement. Reprendre la course à pied en ayant couru 40 minutes n'est pas sérieux car 40 minutes de course à pied à une cadence de 180 pas par minute, ça fait 7200 impacts pour un corps qui n'est pas encore adapté. C'est beaucoup trop de stress mécanique d'un coup (les tendons, les articulations en pâtissent et provoquent des tendinites…).

Commencez vos premières séances avec une minute de marche, une minute de course, et commencez à créer des adaptations tissulaires progressivement, sinon, c'est la blessure assurée. Vous pouvez commencer à courir en continu avec un rythme plus soutenu après quatre à six semaines, mais il faut savoir que le corps peut prendre son temps pour s'adapter et il faut l'écouter pour éviter de se blesser".

Il rappelle au passage que 80 % des blessures viennent d'un problème d'entraînement. Le changement de rythme, réalisé soudainement, est la principale cause de blessures. Soit, parce qu'on a augmenté le volume de l'entraînement (intensité, dénivelé…) de façon trop rapide".

2 - Conseil pour les fumeurs et les cardiaques

Si l'endocrinologue Martine Duclos entend et rassure en admettant que la course à pied est tout à fait compatible avec les personnes qui se reconnaissent dans cette catégorie-là, ils sont exposés à une fragilité qui les oblige à respecter deux conditions :

"Allez consulter son médecin pour faire un check-up complet sur les facteurs de risque potentiels (calculer son score de risques cardiovasculaires, effectuer un électrocardiogramme…). S'il n'y a pas de risques, dans ce cas-là, sur autorisation du médecin, vous pouvez reprendre tout doucement. La course à pied aura cet avantage supplémentaire de vous motiver à arrêter de fumer.

Quand avez fait un effort physique, il en va de votre conscience de vous interdire absolument de fumer dans l'heure qui suit, car fumer après un effort produit une vasoconstriction (resserrement des artères coronaires), qui débouche sur des infarctus".

3 - Surveillez la manière dont vous retombez sur vos pieds

Si vous courrez plus sur l'arrière ; le plat ou avant l'avant (pointe) des pieds… Nicolas Tikhomiroff insiste sur la manière de courir, essentielle puisque la mobilité du corps aura toujours un certain impact sur votre squelette, sur vos articulations. Il prévient que l'impact est assez important par défaut chez tous les coureurs, c'est pourquoi il est essentiel d'adapter sa course pour ne pas se faire mal aux pieds ni au corps. Il faut veiller à adopter une course protectrice.

La science nous montre que "l'attaque Talon" (foulée reposant plus souvent sur l'arrière du pied) aura beaucoup plus de répercussions sur tout l'ensemble de notre corps. La foulée idéale serait plutôt "l'attaque médio-pied" (quand on pose le pied bien à plat) ou bien sur l'avant pied. C'est comme cela que vous aurez une vitesse d'impact plus faible, qui aura le moins de répercussions biomécaniques sur votre corps".

Trouvez la bonne paire à vos pieds

La maximaliste, traditionnelle qui va être plus lourde, plus rigide, pratique, plus d'amortis, plus de confort, quand on sort d'une blessure au pied et quand on court plus longtemps.

La minimaliste, moins épaisse, moins amortie, plus flexible, si on cherche un peu plus de performance. Après, ça va dépendre si on va courir un dix kilomètres ou un marathon.

4 - Bien s'alimenter

Au-delà des chaussures et de la technique, Irène Maragritis rappelle la nécessité de bien s'hydrater et de s'alimenter.

Pour ce qui est de l'eau, elle est formelle : "Il faut boire avant, pendant et après".

Pour ce qui est de l'alimentation, il faut s'alimenter de façon équilibrée. Le PNNS (Programme National Nutrition Santé) donne des repères d'adaptation en fonction de votre volume d'entraînement. Quand vous faites du sport de façon chronique, récurrente, il faut plutôt pencher vers des glucides, maintenir globalement de façon naturelle ses apports en graisses, en lipides. On va beaucoup plus manger puisque la dépense énergétique sera plus importante, on apportera de façon mécanique plus de protéines si on mange proportionnellement les mêmes choses.

La veille, de chaque séance, il faut veiller à consommer suffisamment de glycogènes. Des glucides qui vont vous permettre de tenir le coup pendant des efforts pendant lesquels le corps puise dans ce glycogène musculaire de façon à assurer le travail physique.

Il faut éviter de courir après avoir mangé. C'est mécanique, c'est fonctionnel. La digestion mobilise la masse sanguine qui, si elle-même se retrouve déjà mobilisée ne va pas l'être au moment de l'effort pour oxygéner les muscles".

5 - Attention à la météo

Évitez les températures extrêmes, qu'elles soient positives ou négatives ! On ne court pas quand il fait zéro degré et en plein cagnard… Quand les beaux jours reviennent, on a souvent tendance à courir en plein soleil, entre midi et 16 h ce qui est, d'après Martine Duclos, inconscient : "On évite de courir à ses heure-là puisque biologiquement on dispose de mécanismes qui ne sont pas très efficients pour lutter contre la chaleur. La température corporelle augmente les risques de santé liés aux coups de chaleur. On peut décéder d'un coup de chaleur, surtout quand on n'est pas très entraîné. Quand on reprend l'entrainement, on s'entraîne plutôt le matin ou tard le soir, et on reste à l'ombre !

Et puisqu'on parle de température, l'endocrinologue en profite pour vous conseiller de ne pas prendre de douche dans les 30 minutes qui suivent un exercice car "L'ambiance chaude peut provoquer des modifications au niveau des artères et donc provoquer un infarctus".

Sur ce, bon run !

