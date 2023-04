"Coût exorbitant" ou "opportunité" ? Le dilemme des départements face à l'accueil de la flamme olympique

Dans un peu plus d'un an, le plus grand événement planétaire sportif aura lieu en France. En juillet-août 2024, Paris accueillera les Jeux Olympiques. Mais avant le début de la compétition, il y aura le traditionnel passage un peu partout dans le pays de la flamme olympique et qui débutera dans pile un an, en avril. Au programme, comme l'explique le comité d'organisation des JO, "un grand relais jalonné d’étapes symboliques, de moments collectifs et de célébrations dans les territoires."

Vu le coût, certains départements ont dit non

Si le COJO précise que le parcours sera dévoilé "lors du 3e trimestre 2023", on sait déjà que la flamme passera dans au moins soixante départements. Mais face au coût de l'opération, certains ont dit dès l'année dernière qu'il serait impossible de voir passer la flamme dans leur territoire. C'est le cas notamment des Vosges, de la Meurthe-et-Moselle, de l'Indre-et-Loire, du Lot-et-Garonne, de la Creuse, la Haute-Loire, la Haute-Vienne, la Loire-Atlantique, les Côtes-d'Armor ou encore de l'Orne.

Pour accueillir la flamme, il faut dépenser environ 180 000 euros, taxes comprises. En voyant la somme, "je suis tombée de ma chaise", confiait à France Bleu Touraine , Sylvie Giner, la vice-présidente du département d'Indre-et-Loire en charge du Sport et de la Culture. En Haute-Vienne, le vice-président chargé des sports a également déploré un montant "exorbitant". Marie-Christine Bunlon, vice-présidente du conseil départemental de la Creuse chargée des sports, dénonce le décalage entre la somme demandée et la durée du passage de la flamme : "C'est seulement quelques heures, pour nous, ce n'est pas possible."

Une possibilité d'attractivité non négligeable

Dans d'autres départements, des élus locaux ont décidé de sortir le chéquier pour avoir une étape du passage de la flamme. C'est le cas par exemple de la Moselle. Contacté par France Inter, Patrick Weiten, président du conseil départemental, s'explique : "C'est un événement à la fois historique et planétaire. Le COJO a estimé que la flamme olympique serait vue par à peu près 25 millions de Français au bord des routes des départements de France qui ont décidé de participer, et par plus d'un milliard de téléspectateurs du monde entier qui vont voir la France, ses territoires et ses départements."

Patrick Weiten estime que ce passage de la flamme est une formidable vitrine pour son département et a un pouvoir d'attractivité non négligeable. "On sait qu'il y a des populations du Luxembourg et de l'Allemagne qui vont converger vers la Moselle, puisque la flamme passera tout près des limites de ces territoires. Un département voisin n'a pas souhaité voir la flamme le traverser, donc nous allons avoir des habitants qui vont également converger vers la Moselle." Il insiste sur le fait que cet événement sera "une immense fête du sport qui réunira toutes les tranches d'âge" et dont l'objectif sera "de mobiliser les écoles, les collèges, les jeunes, les sportifs."

"Une opportunité que nous ne pouvons pas ne pas saisir"

Interrogé sur le refus de certains départements d'accueillir la flamme, en cette période difficile de forte inflation, le président du conseil départemental de la Moselle répond : "Je n'oppose pas une charge à une autre et nous avons assumé toutes les charges qui sont les nôtres." Il donne également des précisions. "Comme vice-président de l'Association des départements de France et référent auprès de Paris 2024, j'ai obtenu que les départements puissent payer en trois annuités de 60 000 euros leur contribution. Un département, en moyenne, a un budget de 500 à 600 millions d'euros."

Patrick Weiten ajoute que l'argent dépensé pour accueillir le passage de la flamme est moins élevé que des dépenses en communication pour promouvoir le sport. "C'est une opportunité que nous ne pouvons pas ne pas saisir." Selon le conseil départemental, la flamme passera notamment par le village de Scy-Chazelles, à la demande du Président, devant la maison Robert Schuman, "père fondateur de l’Europe".

"Moins de 100 000 euros" d'investissement pour la ville de Metz

Les 180 000 euros ont été versés par le département. Mais ce n'est pas tout. La ville de Metz par exemple, qui va accueillir la flamme, va également devoir dépenser de l'argent. "Moins de 100 000 euros" confie à France Inter, François Grosdidier, le maire. À titre de comparaison, pour accueillir une étape de Tour de France il faut débourser auprès de l'organisation entre environ 60 000 et 120 000 euros. S'ajoutent ensuite tous les frais liés notamment à la sécurité ou encore aux festivités. Selon le cabinet du maire, en 2012, lorsque Metz avait été une ville étape, l'agglomération avait dépensé 440 000 euros, pour 700 000 euros de retombées économiques.

Au-delà de la mise en avant télévisée offerte à sa ville par le passage de la flamme, François Grosdidier souligne le "coup de booster économique" d'un tel événement pour l'hotellerie et la restauration. "Les acteurs économiques de la ville, qui sont aussi des contribuables, bénéficient d'une augmentation du chiffre d'affaires considérable pendant l'événement mais aussi dans les semaines et les mois qui suivent."

Concernant le coût, le maire de Metz assure que le coût sera moins important "que des campagnes d'attractivité que l'on fait simplement pour faire connaître notre image." Selon les informations de l'édile la flamme olympique sera de passage à Metz à la fin du mois de juin 2024 et ne passera qu'une journée.