"Couvre-feu, attendez deux tours" : le Topoly, un jeu de société pour découvrir la vie en Palestine occupée

Le rameau d'olivier, la grappe de raisin, la clé du réfugié expulsé par Israël, le palais Hicham à Jéricho ou le petit personnage de fiction Handala : dans le "Topoly", chaque pion rond en bois d'olivier porte un symbole de la Palestine. Inspiré d'un autre jeu de société devenu célèbre au fil des décennies, le "Topoly" permet de se promener partout en Palestine, même si cette dernière est éclatée et morcelée géographiquement.

"Une case Gaza entourée de barbelés"

"On part de Jérusalem", explique Madeleine Jarry, la conceptrice pour l'association Soutien à Solidarité Hébron . "Ensuite, les villes les moins chères correspondent aux villes du nord, bien encerclées par le mur que sont Tulkarem et Qalqilya. Les quatre gares sont remplacées par les quatre portes les plus connues de la vieille ville de Jérusalem. On continue via Tubas et Jénine. Il y a évidemment la case prison et simple visite, puis Jéricho et son camp de réfugiés. Après, on va dans la vallée du Jourdain et vers la mer Morte. Nous avons aussi une case Gaza entourée de barbelés".

La dernière ligne droite du parcours présente les lieux les plus coûteux. "La région de Naplouse avec Sébastié, Bethléem [la ville natale de Jésus] avec Mar Saba et Battir", détaille Madeleine Jarry. "Après, on a trois cases pour Hébron, car c'est le centre économique de la Palestine avec une classification UNESCO de patrimoine mondial de l'humanité. Les deux dernières villes, donc les plus chères, sont Bir Zeit avec son université et Ramallah, bien évidemment, où siège l'Autorité Palestinienne."

Un humour noir prononcé

Le jeu s'accompagne d'un dépliant qui décrit l'histoire et la géographie des lieux qui composent le plateau. Madeleine Jarry a aussi imaginé les cartes "chance" et "caisse de communauté" selon la réalité du terrain : "On veut montrer à la fois le quotidien d'un point de vue social et aussi d'un point de vue politique. Par exemple : 'Couvre-feu, vous attendez deux tours'. 'Une colonie se construit sur votre terrain, vous ne touchez pas vos loyers'. 'C'est l'Aïd, vous pouvez aller directement à Jérusalem'. 'Votre puits a été démoli par l'armée, vos oliviers ont été arrachés par les colons, vous avez pris une balle dans le genou d'un soldat et vous devez payer les frais d'hospitalisation'"...

Cet humour grinçant est caractéristique de la société palestinienne, raconte la créatrice du jeu qui vit à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, depuis des années. "C'est de l'humour un peu noir, certes, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment survivre dans ce pays de longues années sans avoir de l'humour. Sinon on déprime ou bien l'on se fait un ulcère à l'estomac".

Comme dans la vie réelle des Palestiniens, le prix de l'électricité et de l'eau contrôlés par Israël sont prohibitifs et mettront bien des joueurs de Topoly sur la paille. Mais la situation la plus navrante - et aussi la plus réaliste - dans ce jeu vendu en ligne , concerne l'impuissance de la communauté internationale résumée en une carte de la "caisse de communauté" : "L'ONU passe une résolution en faveur de la Palestine, mais rien ne change. Attendez deux tours".