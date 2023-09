Exclusion des réseaux, prévention : ce qu'il y a dans le plan sur le harcèlement scolaire annoncé mercredi

La Première ministre Elisabeth Borne présente ce mercredi après-midi un plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l’école et dans tous les lieux de vie de l’enfant… Lutte dont elle a fait une priorité pour cette rentrée. 6 ministres seront à ses côtés, de l’Éducation nationale à la Justice en passant par l’Intérieur ou les Sports. Le slogan est clair : "100% prévention, 100% détection et 100% réaction."

Le premier volet du plan qui doit être dévoilé concerne la lutte contre le cyberharcèlement : il prévoit en particulier l’interdiction d’utiliser les réseaux sociaux pendant 6 mois pour des jeunes reconnus coupables, voire un an en cas de récidive. Et dans les cas les plus graves, confiscation du portable et couvre-feu numérique. Le ministère de l’Éducation nationale veut aussi empêcher les moins de 15 ans de s’inscrire sur les réseaux sociaux sans l’accord de leurs parents. Il a également évoqué, lors d'une visite au Danemark la semaine dernière, l'idée d'une confiscation systématique du téléphone portable d'un enfant auteur de cyberharcèlement grave, une mesure plus complexe à mettre en place juridiquement.

Des élèves "ambassadeurs" pour la prévention

Le deuxième volet concerne la prévention : des cours d’empathie sur le modèle danois seraient mis en place dès la maternelle. Le programme pHARe, déjà développé, serait généralisé avec des adultes formés à la méthode de la préoccupation partagée où l’élève harceleur est amené à prendre conscience de ses actes. Une méthode qui démontre actuellement son efficacité dans les établissements où il est expérimenté.

Cela passera aussi par la formation des élèves "ambassadeurs" qui peuvent aider leurs camarades victimes de harcèlement à se confier à un adulte. Dans ce cadre, le gouvernement prépare un questionnaire d’auto-évaluation pour que les élèves se situent en tant que victimes, à partir de "signaux faibles".

Gabriel Attal envisage aussi la mise en place d'un temps dédié pour parler du harcèlement dans tous les établissements scolaire : ce sera le 9 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement.

Enfin, le dernier volet concerne l’accompagnement et la santé mentale. Des brigades anti-harcèlement seraient créées dans chaque académie, avec des personnels spécialisés, des psychologues notamment, qui pourraient se déplacer dans les établissements, pour gérer les situations les plus difficiles.