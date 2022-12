Covid-19 en Chine : "Une épidémie d'une ampleur très importante", décrypte le virologue Bruno Lina

En Chine, l 'arrêt de la politique "zéro Covid " débuté il y a trois semaines se poursuit, avec l'annonce de la fin des quarantaines pour les voyageurs venus de l'étranger. Mais entre taux de vaccination pas assez élevé chez les personnes âgées et la faible immunité générale de la population, le pays est confronté à une explosion des cas. L'une des figures les plus respectées en Chine de la lutte anti-Covid, le spécialiste des maladies respiratoires Zhong Nanshan, précisait déjà, mi-décembre , que le variant Omicron se "propageait rapidement".

Bruno Lina, virologue à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon et membre du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires revient sur la situation en Chine, puis en France, où la grippe s'ajoute au Covid.

FRANCE INTER : Que savez-vous de l'état de l'épidémie de coronavirus en Chine ?

Bruno Lina : "C'est une épidémie qui a une ampleur très importante, puisqu'on pense qu'il y a au moins 10 à 15% de la population qui est malade en même temps. Pour l'instant, c'est encore difficile d'avoir des données solides. Mais on parle de potentiellement plusieurs centaines de millions de personnes infectées en même temps, avec des taux d'attaque - c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont contaminées - qui sont extrêmement élevés. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de variants qui descendent du variant Omicron qui circulent là-bas, globalement les mêmes qu'en Europe. Et ça, c'est vraiment la conséquence de l'introduction des virus qui circulaient dans la population mondiale à l'intérieur de la Chine, du fait de l'arrêt des restrictions de contact dans le pays.

Cet arrêt des restrictions, c'est ce qui fait que le virus a pénétré en Chine, et se répand depuis comme une traînée de poudre dans une population mal immunisée, qui n'a jamais rencontré le virus. On est donc un cas où la plupart des personnes n'ont aucun anticorps contre ce virus, qu'il s'agisse d'anticorps générés par la vaccination ou par des infections du passé."

Est-ce que ces dizaines de variants et sous-variants qui circulent, constituent, en quelque sorte, une réserve et que d'autres variants plus dangereux pourraient émerger ?

Bruno Lina : "C'est ça la vraie question, et la réponse est très difficile à donner. Toutefois, on peut se dire que l'épidémie en Chine survient massivement du fait d'une absence de pression immunitaire. Le virus se répand comme une traînée de poudre parce que beaucoup de gens sont sensibles à l'infection virale. Or, ce qui pilote l'évolution des virus, et notamment l'évolution des variants, c'est cette pression immunitaire. Donc, comme elle est pour le moment faible en Chine, le risque aussi est faible. Même si ça ne signifie pas qu'il est nul. Au bout du compte, aujourd'hui, le risque d'émergence de variants sera plus important si jamais il y a une reprise épidémique dans une zone très vaccinée ou très immunisée. Mais là, en Chine, le virus a un taux de transmission tellement élevé que, immanquablement, tout le monde va s'infecter."

Et en France, où en est-on de la vague épidémique ? Est-ce qu'on a passé le pic de contaminations ?

Bruno Lina : "Alors, il y a plusieurs caps à passer, c'est ça qu'il faut regarder. En pratique, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas observés dans la population générale, est en baisse de façon significative, puisqu'il baisse d'environ 15 à 20% par semaine. On était, au pic de cette vague épidémique, aux alentours de 500 à 600 pour 1000 habitants, et là on est aux alentours de 450. Donc on est bien dans une phase de décroissance. La deuxième chose qu'il faut qu'on observe, c'est la décroissance des cas hospitalisés et des cas en réanimation. Et cette décroissance, on commence à la voir en ce moment pour l'hospitalisation. Donc on est dans une décroissance de l'ensemble des indicateurs pour ce qui est du coronavirus. Toutefois, on ne peut pas faire abstraction d'un autre virus qui lui est en train d'exploser. C'est le virus de la grippe.

En fait, si le taux d'incidence de la grippe est aujourd'hui supérieur à celui du coronavirus, toutes les régions sont touchées. Le nombre de cas est extrêmement important. Mais on ne voit pas les mêmes conséquences parce que c'est aujourd'hui plutôt les populations jeunes qui sont touchées, c'est-à-dire les enfants d'âge scolaire de 6 à 18 ans. Les parents commencent à s'infecter aussi, et il s'agit maintenant de protéger les plus fragiles, les plus de 65 ans et ceux qui présentent des facteurs de co-morbidités."