Covid-19 : la Chine met fin à l'appli utilisée pour le traçage des déplacements

C'est un nouveau signe de la sortie de la politique "zéro Covid" en Chine. Pékin a annoncé ce lundi l'arrêt de la principale application anti-Covid de suivi des déplacements, utilisée jusqu'alors pour vérifier si les habitants étaient passés par une zone concernée par une flambée épidémique. Cette décision intervient après l'annonce mercredi par la Chine d' un assouplissement soudain et radical des mesures sanitaires , loin de sa politique "zéro Covid" destinée à éviter tout décès. Face au ras-le-bol de la population, qui s'est traduit par une vague de manifestations fin novembre, le régime de Xi Jinping a préféré lâcher du test, malgré des contaminations en hausse.

L'application désactivée mardi

Appelée "carte des déplacements", cette application a rythmé la vie des Chinois pendant deux ans et demi. Elle

se basait sur le bornage téléphonique et permettait à ses utilisateurs de montrer à leurs interlocuteurs (hôtel, bâtiment, centre commercial) les villes dans lesquelles ils s'étaient rendus durant les sept derniers jours. Si aucun de ces lieux n'était classé "à haut risque" (c'est-à-dire avec un grand nombre de cas), l'application affichait une flèche verte, synonyme de passage autorisé. L'application, sous la responsabilité du gouvernement central, sera désactivée à partir de mardi matin minuit, selon un communiqué officiel.

Et la conservation des données ?

En revanche, le flou demeure sur la conservation des données et sur la poursuite ou non de leur collecte. Car l'application en elle-même ne collectait rien, elle n'était que l'interface qui permettait d'afficher les résultats de la collecte d'informationspar les données de bornage téléphonique des trois opérateurs mobiles chinois. "L'application peut disparaître, mais les données sont toujours là", souligne ainsi l'analyste Kendra Schaefer, spécialiste du sujet au sein du cabinet pékinois Trivium China. "Est-ce que ces données vont se transformer en un autre système de suivi ? On pourrait dire que c'est déjà le cas. Car ces mêmes ensembles de données sont déjà utilisés dans des tonnes d'applications (en Chine), dont beaucoup sont bénéfiques à la société, mais certaines sont orientées vers la surveillance de masse", a-t-elle ajouté.

En tout cas, les Chinois se réjouissent de l'arrêt de cette "carte des déplacements". "Ciao ciao ! Tout ça signale la fin d'une époque", réagissait lundi un utilisateur du réseau social Weibo. "Bon débarras", déclarait une autre internaute.

Depuis l'annonce du gouvernement de la fin des confinements à grande échelle et l'arrêt des placements systématiques des personnes testées positives dans des centres de quarantaine, le nombre de cas de Covid-19 semble augmenter dans le pays. L'une des figures les plus respectées en Chine de la lutte anti-Covid, le spécialiste des maladies respiratoires Zhong Nanshan, a ainsi indiqué dimanche que le variant Omicron se "propageait rapidement".