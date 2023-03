Covid-19 : l'obligation vaccinale pour les soignants va être levée

Le ministre de la Santé François Braun affirme qu'il suivra l'avis de la Haute autorité de santé. La HAS s'est prononcée jeudi en faveur de la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid. Elle recommande de lever l’obligation vaccinale. Depuis 2021, l'ensemble des soignants, et plus généralement toute personne travaillant en milieu hospitalier, doivent être vaccinés contre le Covid pour pouvoir exercer leur profession. Ils sont entre 2.000 et 4.000 soignants suspendus car ils ont refusé le vaccin contre le virus.

"Je suivrai l'avis de cette autorité scientifique", a réagi M. Braun, promettant de "concerter les fédérations hospitalières et les ordres des professions de santé pour définir les modalités de mise en oeuvre" de cette décision, qui fera "rapidement" l'objet d'un décret.

Publicité

Cet avis sonne le glas d'une mesure controversée, imposée en pleine crise sanitaire à 2,7 millions de personnes: soignants mais aussi personnels des hôpitaux et des maisons de retraite, ambulanciers, aides à domicile ou encore pompiers.

À réécouter : La vie chamboulée des soignants non-vaccinés Le zoom de la rédaction Écouter plus tard écouter 4 min

La HAS "insiste" sur "l'intérêt de cette vaccination"

"La HAS insiste sur le fait que la levée d’une obligation vaccinale pour les professionnels ne remet pas en question l’intérêt de cette vaccination, que ce soit en milieu professionnel ou en population générale", peut-on lire dans le communiqué de la Haute Autorité de santé. La HAS préconise que "la vaccination contre la Covid-19 soit fortement recommandée, y compris les rappels à distance de la primovaccination"

En février dernier, la Haute autorité de santé, dont l'avis est normalement suivi par le gouvernement, avait ouvert la voie à la fin de la vaccination obligatoire anti-Covid chez les soignants. Le débat a agité l’hémicycle cet hiver. Plusieurs forces d'opposition - à gauche, la France insoumise (LFI), à l'extrême droite, le Rassemblement national (RN), avait réclamé la réintégration des soignants non vaccinés.

La HAS fait reposer ses avis sur des critères scientifiques. Parallèlement, le Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) a aussi été saisi sur l'obligation vaccinale des soignants et rendra son avis dans les jours qui viennent, en se fondant cette fois sur des critères sociaux et éthiques.

Les indicateurs du Covid remontent

Le Covid est reparti à la hausse depuis le début du mois de mars sans impact négatif sur les hospitalisations, mais le suivi de l'épidémie est devenu plus difficile avec les changements de politique sur les tests. La semaine dernière, les taux d'incidence et de positivité "continuaient à augmenter, tout en restant à des niveaux bas", selon le dernier bilan de Santé publique France.

"Il y a une reprise claire et nette depuis début mars", a confié à l'AFP l'épidémiologiste Mahmoud Zureik. "On recense entre 8.000 et 10.000 nouveaux cas par jour mais compte tenu de la politique actuelle des tests, ces chiffres sont certainement largement sous-estimés", a-t-il ajouté.