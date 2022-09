Covid-19 : la Haute autorité de santé valide l’utilisation des vaccins adaptés à Omicron

C’était une décision très attendue : la Haute autorité de santé a décidé , ce mardi, d’actualiser la stratégie vaccinale pour y "intégrer les trois vaccins bivalents adaptés aux variants d’Omicron". Cela concerne donc les vaccins de Moderna et de Pfizer BioNTech qui ciblent à la fois la souche originale du Covid et le variant Omicron BA.1, et le vaccin le plus récent, celui de Pfizer BioNTech qui cible la souche originale et les derniers variants en date, Omicron BA.4 et BA.5 – celui-ci a été approuvé la semaine dernière seulement par l’Agence européenne du médicament. Ce sont tous des vaccins à ARN messager.

"Pas des nouveaux vaccins"

Selon la HAS, "les vaccins à ARNm bivalents ne sont pas des nouveaux vaccins mais des vaccins adaptés aux souches circulantes", à l’image du vaccin contre la grippe qui évolue chaque année, ce qui explique que les études pour approuver leur mise en circulation sont plus rapides que lors de l’évaluation initiale du vaccin.

"De plus, le recul important acquis depuis le début de la crise sanitaire concernant les vaccins à ARNm (…) justifient et autorisent le recours à ce type de données", peut-on lire dans l’avis de la Haute autorité. Pour les personnes de moins de 30 ans, c’est le vaccin de la firme Comirnaty qui reste recommandé.

Efficacité "au moins équivalente"

Le communiqué transmis par la HAS établit que la tolérance au vaccin est la même que pour les vaccins précédents de Pfizer BioNTech et Moderna, et avec une efficacité "au moins équivalente voire supérieure à celle des vaccins originaux monovalents", tout en précisant que cette efficacité n’avait pas été prouvée pour l’heure en conditions réelles. En d’autres termes, l’autorité part du principe que même si ces vaccins bivalents ne feront pas mieux, ils ne feront pas moins bien.

L’organisation en profite pour rappeler une recommandation déjà effectuée : elle préconise de coupler, dès l’automne, la campagne de rappel vaccinal contre le Covid-19 à la vaccination saisonnière contre la grippe. "L’injection concomitante ou le même jour des deux vaccins, si elle est réalisée sur deux sites d’injection distincts, est possible", dit par ailleurs la HAS.

Déconseillé de décaler ses rendez-vous

Et alors que les chiffres du Covid remontent , elle rappelle que les vaccins monovalents, ce qui sont d’ores et déjà en service, sont efficaces contre les formes sévères de la maladie : elle préconise ainsi aux personnes qui ont un rendez-vous pour leur rappel de vaccination de ne pas le décaler dans l’attente de ces nouveaux vaccins – et rappelle également que les vaccins monovalents sont encore les seuls acceptés pour la primo-vaccination.