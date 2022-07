Covid-19 : le pic de la septième vague est bien derrière nous

La septième vague de l'épidémie de Covid-19 est derrière nous. Les courbes redescendent un mois et demi après avoir repris leur ascension. Depuis le 8 juillet, le nombre de contaminations diminuent en France. Lundi, près de 18.000 patients positifs au Covid étaient recensés, contre 25.000 la semaine précédente, selon Santé Publique France.

Un pic identique à celui de la sixième vague

Cette septième vague, liée au variant BA.5, a atteint son pic au même niveau que la précédente vague, fin mars-début avril, causée par BA.2. En moyenne lors de la semaine du 6 juillet, 130.000 tests se sont révélés positifs. En revanche, on est bien loin de fin janvier, quand jusqu’à 350.000 cas quotidiens étaient détectés. Il y avait aussi à l’époque beaucoup moins de tests effectués.

Publicité

Depuis plusieurs jours, le taux d’incidence est en baisse, comme le taux de positivité. Prudence toutefois, alerte Serge Alfandari, infectiologue à l’hôpital de Tourcoing dans le journal La Croix , "beaucoup de gens font des autotests positifs qui ne sont pas comptabilisés par les autorités". Dans le quotidien, Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille apporte une réponse à cette baisse du nombre de cas : "Cela s’explique par les vacances scolaires, par les températures élevées, mais aussi, sans doute, par le comportement des Français, qui ont en partie renoué avec le masque et la vaccination."

Le taux d’incidence reste élevé dans le Sud-Ouest

C’est principalement dans les départements du Sud que l’on trouve le taux d’incidence le plus élevé. C’est dans le Tarn qu’il est le plus haut, à 1301, puis vient l’Hérault, la Corse-du-Sud, et les Bouches-du-Rhône.

Le taux d’incidence dépasse les 1.000 cas positifs pour 100.000 habitants dans 38 départements, surtout sur la façade atlantique et dans l’arc méditerranéen. C’est en Seine-Saint-Denis, en Mayenne, dans l’Yonne et l’Orne que le taux d’incidence est le plus faible. Au niveau national également, le taux d'incidence a chuté. Il est passé de 1.348 cas pour 100.000 habitants le 8 juillet, à 1.177 le 14 juillet.

Autre indicateur, relayé par le journaliste Nicolas Barrod , qui montre que le pic est passé : "Le nombre de rendez-vous pris chaque jour pour recevoir une dose de rappel de vaccin (essentiellement une 2e dose de rappel). Il a été divisé par 2 en deux semaines, passant de 28 000 à 14 000."

Les hospitalisations toujours en hausse

En revanche, le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 continuent de grimper. Pour la première fois, en fin de semaine dernière, le nombre de malades à l’hôpital à cause du coronavirus dépasse les 20.000, soit 13% en une semaine. C’est une première depuis deux mois, et le 11 mai.

Cela nous dit que si le pic des contaminations est passé, ce n’est pas le cas pour les admissions quotidiennes, qui devraient continuer de grimper dans les prochains jours. Il y a toujours un décalage, d’une dizaine de jours, entre les infections et les entrées à l’hôpital.

En Outre-mer, la situation s'améliore notamment en Martinique. D'après l'Agence régionale de santé, le nombre de nouveaux cas continue de baisser. Sur les 11.887 tests réalisés durant la période entre le 11 et le 17 juillet 2022, 1.816 nouveaux cas positifs ont été recensés, contre 2 732 cas la semaine précédente. A La Réunion, le nombre de cas hebdomadaire est en hausse, avec 3.599 nouveaux cas. Les contaminations continuent de grimper à Mayotte, comme le note le média local linfo . En Guadeloupe, les dernier chiffres publiés la semaine dernière montrent une stabilité de la situation.

Retour du Covid à l'automne ?

Déjà, plusieurs infectiologues s’inquiètent d’un possible nouvelle vague à l’automne. L'Organisation mondiale de la santé en Europe met en garde mardi sur un automne et un hiver "difficiles". Un nouveau variant préoccupe : BA.2.75, surnommé "Centaure". Il a été détecté dans plusieurs pays européens, en Allemagne, au Royaume-Uni, mais en Israël et en Inde.

Ce nouveau variant pourrait être plus transmissible et plus résistant à nos anticorps. D’après l’Institut néerlandais pour la Santé publique et l’Environnement (RIVM), dans un communiqué repéré par Libération , cette mutation "semble également pouvoir contourner plus facilement la défense construite contre le coronavirus SARS-CoV-2 grâce à de petits changements spécifiques".