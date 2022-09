Covid, climat, Trump : les (discrètes) prises de position politiques de la reine Elizabeth II

Au cours de ses 70 ans de règne, Elizabeth II, décédée ce jeudi , a peu exprimé ses opinions, gardant sa réserve et sa neutralité politique liées à sa fonction. Malgré ce carcan, elle a glissé quelques messages lors de déplacements ou de discours.

Faire "cause commune" face au réchauffement climatique

Son réel engagement politique est en faveur du climat. En ouverture de la Cop26 à Glasgow, en Écosse, le 1er novembre 2021, Elizabeth II appelle les dirigeants du monde entier à faire "cause commune" face au réchauffement climatique. "L'histoire a montré que lorsque les nations s'unissent pour une cause commune, l'espoir est toujours permis (...) Nombreux sont ceux qui espèrent que l'héritage de ce sommet - inscrit dans les livres d'histoire qui ne sont pas encore imprimés - vous décrira comme les dirigeants n'ont pas laissé passer l'occasion, et ont répondu à l'appel des générations futures."

"Le temps des mots est maintenant passé, place au temps de l’action", poursuit la reine dans une courte vidéo. Elle dit espérer que cette conférence soit "l'une de ces rares occasions où chacun aura la possibilité de s'élever au-dessus de la politique du moment et de faire preuve d'un véritable sens politique".

Quelques jours plus tôt, la reine Elizabeth II avait déjà exprimé son irritation envers les dirigeants mondiaux qui "parlent" du changement climatique, mais "n'agissent pas", dans une conversation privée, captée en marge d'un discours au Parlement gallois.

Pour ou contre le Brexit ?

La reine ne s'est jamais prononcée officiellement pour ou contre le Brexit. Mais certains ont cru la voir pencher d'un côté ou de l'autre à diverses reprises. À l'approche du référendum de 2016, le tabloïd The Sun assure que la reine soutient le Brexit. À l'inverse, en juin 2017, lors de son discours d'ouverture de la nouvelle session du Parlement, Elizabeth II arbore une tenue bleue, avec un chapeau piqué de fleurs en tulle bleu et au pistil jaune. La presse y voit un signe de son attachement à l'UE, le jaune et le bleu étant les couleurs du drapeau européen. Ce jour-là, la reine est sacrée par les internautes "meilleure troll portant un chapeau".

Au cours de son règne, elle avait déjà souligné à plusieurs reprises l'importance de l'union des peuples et en 1992, peu après la signature du traité de Maastricht, elle avait déclaré que "dans un monde d’instabilité (…), la Communauté européenne est un modèle de paix et de progrès".

Les broches de la discorde

Autre signe d'une prise de position politique selon certains, le port de différentes broches "anti-Trump" pour la venue du président américain à Londres, en juillet 2018. Lors de sa rencontre avec le nouveau couple présidentiel, elle porte notamment une broche offerte... par le couple précédent, les Obama. Les réseaux sociaux s'affolent. Certains y voient un subtil message d'opposition au nouveau président américain.

La reine avec Melania et Donald Trump au château de Windsor, en juillet 2018. © AFP - Steve Parsons / POOL

La reine invite les Écossais "à bien réfléchir" à leur avenir

En 2014, juste avant le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, Elizabeth II sort de sa réserve et de sa neutralité politique en appelant les électeurs "à bien réfléchir ". Une phrase interprétée comme un non à l'indépendance, qui l'emportera finalement trois jours plus tard. L'ancien premier ministre David Cameron révélera plus tard qu’il avait demandé un coup de pouce à la Reine.

A Poutine : "Les chiens ont des instincts intéressants"

En 2003, la reine s'est aussi laissée aller à une subtile remarque sur le président russe Vladimir Poutine, alors en visite dans le pays. Parmi les personnalités présentes lors de la rencontre, il y a l'ancien ministre de l'intérieur David Blunkett. Non-voyant, il est accompagné de son chien de service, qui grogne en voyant arriver le président russe. Le ministre s'excuse alors auprès de la reine, qui lui répond : "Les chiens ont des instincts intéressants, n'est-ce pas ?", raconte-t-il.

La reine et ses ministres attendant l'arrivée de Vladimir Poutine. © AFP - NICOLAS ASFOURI / AFP POOL

Son message de soutien pendant le Covid-19

En pleine pandémie de Covid-19 et alors que le Royaume-Uni est en confinement, la reine prend la parole pour adresser ses remerciements aux personnels mobilisés et rassurer sa nation. "Nous devrions nous réconforter en pensant que, même si nous avons encore beaucoup à endurer, les jours meilleurs reviendront : nous serons à nouveau avec nos amis, nous serons à nouveau avec nos familles, nous nous retrouverons à nouveau."

Elle demande "une paix juste et durable" pendant la guerre du Golfe

En février 1991, en pleine guerre du Golfe, la reine enregistre un court message à la nation. Alors que débute l'opération "Tempête du désert", une série d'offensives militaires contre les forces irakiennes, Elizabeth II appelle les Britanniques à s'unir et à prier pour que le succès de l'armée britannique soit aussi "rapide que certain", et qu’il soit "atteint avec un coût aussi faible que possible en terme de vies et de souffrances humaines". Elle espère une "paix juste et durable".

"Ce sera à nous de faire du monde de demain un endroit meilleur"

En 1940, la future reine fait sa première allocution diffusée sur la BBC. Elizabeth II adresse un message de compassion et de soutien aux enfants réfugiés. "Ma sœur et moi partageons votre peine", dit-elle, en compagnie de sa petite soeur Margaret. "Nous savons, chacun de nous, qu’à la fin, tout ira bien car Dieu prendra soin de nous et nous donnera la victoire et la paix. Et quand la paix viendra, souvenez-vous que ce sera à nous, les enfants d’aujourd’hui, de faire du monde de demain un endroit meilleur et plus heureux", conclue-t-elle.