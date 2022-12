Covid : en pleine épidémie chinoise, la France réduit drastiquement sa capacité de séquençage des variants

Le consortium EMERGEN, créé il y a deux ans, est chargé de surveiller et cartographier les variants circulant en France. Huit plateformes assurent cette surveillance génomique, comme le centre de référence de l'institut Pasteur, celui de Lyon, l'IHU de Marseille ou encore l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Au pic de la vague Omicron il y a un an, le dispositif a "séquencé" jusqu'à 20.000 échantillons par semaine. Il est depuis redescendu à 2.000 par semaine.

Ce séquençage est l'opération qui permet ensuite à Santé Publique France de régulièrement faire des points, les enquêtes flashs, sur les souches qui circulent sur notre territoire. C'est comme cela que l'on sait qu'actuellement le sous lignage BQ.1.1 est le plus détecté mais que circulent également BF.7, BQ.1 ou encore BA.5.2. Mais EMERGEN est censé s'arrêter le 31 décembre : à partir de la semaine prochaine, seules deux plateformes sur les huit réaliseront cette surveillance des variants.

Publicité

"Est-ce que c'est le moment d'alléger le dispositif ?"

Contacté par France Inter, le ministère de la Santé et de la Prévention a confirmé l'allégement du dispositif tout en assurant être "évidemment attentif à ce que la surveillance génomique des virus se poursuive". C'est pourquoi cette surveillance continuera à être assuré précise le ministère "par le centre national de référence (CNR) COVID et un réseau de laboratoires partenaires sur tout le territoire. Santé Publique France continuera à animer cette surveillance et à participer aux échanges réguliers qui ont lieu à l'échelle européenne".

Le professeur Jean-Michel Pawlovsky, à la tête du laboratoire de virologie et de la plateforme de séquençage de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, s'interroge lui sur les conséquences qu'aura cet allégement alors que la situation sanitaire en Chine pourrait voir émerger de nouveaux variants : "Les informations qui proviennent de Chine sont parcellaires donc on ne peut compter que sur nos propres forces ou celle de nos voisins. C'est important d'avoir une bonne couverture en terme de séquençage. Est-ce que c'est le moment d'alléger le dispositif ? Ca peut se discuter", dit-il.