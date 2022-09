Covid : que vont devenir les 50 millions de doses de vaccin de première génération ?

Quelle sera la stratégie vaccinale de ces prochaines semaines ? La Haute Autorité de Santé doit publier son avis sur les vaccins bivalents mardi ou mercredi. Ces nouveaux vaccins ciblent à la fois la souche de Wuhan et la souche Omicron pour plus d'efficacité. Mais cet avis pourrait rendre obsolète l'énorme stock de vaccin de première génération.

Moins de 20.000 injections par jour

La France dispose au total d'un peu plus de 50 millions de doses de vaccins dit de première génération : 40 millions de Moderna et 10 millions de Pfizer (selon les chiffres communiqués à France Inter par la DGS). Ce n'est pas le rythme de la vaccination actuelle, en moyenne 20.000 injections par jour, qui devrait faire rapidement baisser les réserves. Et l'arrivée des nouveaux vaccins pourrait encore plus compliquer les choses.

Selon nos informations, quatre à cinq millions de vaccins bivalents visant la souche originelle de Wuhan et le variant d'Omicron BA.1 auraient déjà été commandés. Ils pourraient commencer à être injectés dans le courant du mois d'octobre.

Reste à savoir qui seront les publics cibles pour ces nouveaux vaccins. C'est la Haute Autorité de Santé qui tranchera. Mais le ministre de la Santé François Braun rappelle déjà que les vaccins d'origine "sont toujours efficaces, ils avaient une efficacité de l'ordre de 80 % au départ, ce qui est beaucoup pour un vaccin". Et pour de nombreux virologues ou immunologues, les anciens vaccins n'ont peut-être pas encore dit leur dernier mot.

Manque encore les études cliniques

Si les doses bivalentes ont montré leur efficacité en laboratoire, ils manquent encore les données d'efficacité en vie réelle. Ils sont manifestement plus efficaces pour éviter la transmission mais aucune étude ne prouve encore qu'ils protègent mieux des formes graves. En attendant les études cliniques, laboratoires et autorités sanitaires travaillent à rallonger les dates de péremption des premiers vaccins.

Les autorités sanitaires invitent de leur côté les personnes les plus fragiles à ne pas attendre et à effectuer leur deuxième dose de rappel au plus vite. Alors que les contaminations augmentent à nouveau, au 13 septembre, seulement un tiers des 60-79 ans avaient réalisé un rappel, et moins de la moitié des plus de 80 ans.