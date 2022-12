Covoiturage, logements, emballage... Les mesures environnementales qui entrent en vigueur au 1er janvier

Étiquettes de vêtements, jouets ou passoires thermiques : dans un objectif de protection de l'environnement, plusieurs choses changent en 2023. Plusieurs mesures, faisant notamment partie de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, entreront en vigueur au cours de l'année, pour lutter contre le réchauffement climatique, le gaspillage et pour une consommation plus responsable. Obligations, incitation ou aides, on fait le point sur 10 principales mesures dans les secteurs du logement, de la restauration ou des transports.

Logement : fin de location des pires passoires thermiques

Les logements les plus énergivores retirés de la location

À partir du 1er janvier 2023, les propriétaires d'un logement en catégorie G, les plus énergivores, dont la consommation énergétique dépasse 450 kilowattheure au mètre carré, ne pourront plus louer leur logement. "Les logements concernés (90 000 au total, dont 70 000 privés) ne pourront alors plus être proposés à la location, passé cette échéance", précise le gouvernement.

Restauration : emballages jetables limités, compostage étendu

La fin des gobelets et des cornets de frites en carton

À partir de ce 1er janvier 2023, la vaisselle jetable sera interdite dans les enseignes de restauration rapide. Toute la vaisselle devra désormais être réutilisable, des verres aux assiettes en passant par les cornets de frites. Les géants du secteur, comme McDonald's, Quick, KFC, vont devoir totalement changer leur modèle. Une mesure qui fait partie, elle aussi, de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

Les enseignes de restauration rapide servent 6 milliards de repas par an dans 30.000 points de vente en France, ce qui génère 180.000 tonnes de déchets chaque année.

Le compostage obligatoire étendu

La loi du 12 juillet 2010, "loi Grenelle 2", oblige depuis 12 ans les plus gros producteurs de déchets à composter. À partir du 1er janvier 2023, cette obligation sera étendue à certains restaurants et cantines, ceux "qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an". Il s'agit de composter les "biodéchets", principalement les déchets verts et ceux de table. Puis, dans un deuxième temps en 2024, toutes les communes devront proposer une solution de compostage aux habitants.

Consommation : jouets recyclés, tickets de caisse limité

Le ticket de caisse imprimé seulement sur demande

Initialement prévue au 1er janvier 2023, la fin du ticket de caisse obligatoire a été décalée au 1er avril 2023. Un changement décidé notamment pour remédier au gaspillage important que représentent ces tickets, puisque 30 milliards de tickets sont imprimés chaque année en France. Au 1er avril, pour avoir son ticket imprimé, le consommateur devra "le demander expressément au commerçant", précise le gouvernement. Sinon, il ne l'aura pas. Dans les faits, plusieurs enseignes de grande distribution ont déjà pris le pli et demandent à leurs clients s'ils souhaitent leur ticket de caisse.

Certains tickets seront tout de même toujours imprimés automatiquement : les tickets de caisse "durables", où la garantie est mentionnée, les tickets de carte bancaire relatifs à des opérations annulées, les tickets émis par des automates et ceux qui servent de facture.

Une partie des jouets devra être recyclée

Chaque année, 100.000 tonnes de jouets sont jetés en France. Comment les recycler ? À partir de janvier 2023, importateurs et distributeurs devront commencer à payer une "écoparticipation" pour chaque jouet introduit en France. De quoi récolter 23 millions d'euros l'année prochaine, pour financer une filière de recyclage. En 2023, la priorité sera donnée à la mise en place de 6.000 points de collecte sur le territoire, dans les déchetteries, associations, écoles ou magasins de jouets, pour être réutilisés ou réinjectés dans de nouveaux produits.

Un des objectifs majeurs de la filière est d'optimiser le réemploi (via le don ou la revente) des jouets, en le triplant d'ici 2027 grâce à l'implication d'associations partenaires.

Les étiquettes des vêtements devront être plus transparente

La loi Climat et Résilience d'août 2021 prévoit qu'à partir du 1er janvier 20232, les étiquettes de nos vêtements soient beaucoup plus transparentes, tant sur leur provenance que leur coût environnemental. Les marques devront désormais préciser pour chaque produit le pays de fabrication, les émissions de gaz à effet de serre totales, ou encore le pourcentage de fibres synthétiques et naturelles.

Une douzaine de marques françaises du textile se sont déjà engagées à afficher un "éco-score" sur leurs étiquettes, une note allant de A à E sur l'empreinte environnementale de ce qu'elles vendent.

Les marques ne pourront plus vanter la "neutralité carbone" sans le prouver

Aujourd'hui, plusieurs marques assurent que leur produit est "neutre en carbone", ou "climatiquement neutre". Elle n'auront plus le droit de le faire, à part si elles prouvent de manière simple ce qu'elles avancent. Il faudra pour cela "présenter, de manière facilement accessible, le bilan des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie, la trajectoire de réduction prévue de ces émissions, ainsi que les modalités de compensation des émissions résiduelles", précise le gouvernement. Cette mesure a été proposée dans le cadre de la convention citoyenne pour le climat.

La fin des emballages plastiques sur les fruits et légumes finalement repoussée

Un décret prévoyait d'interdire, à partir de janvier 2023, l'utilisation de certains emballages plastiques autour de certains fruits et légumes. Finalement, le Conseil d'Etat a jugé le décret "illégal", et demande à l'Etat d'écrire un nouveau texte. Une décision que le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a jugé consternante : "Nous ne céderons jamais face à ceux qui se moquent de l’urgence climatique tout en imposant des conditions insupportables pour les producteurs. Un nouvel arrêté, plus ferme encore, est déjà en cours de rédaction", a-t-il écrit sur Twitter.

L'interdiction du plastique autour de certains fruits devrait donc bien être mise en œuvre au cours de l'année 2023. Encore faut-il que le Conseil d'Etat valide le décret. Depuis le 1er janvier 2022, de nombreux fruits et légumes frais non transformés, comme les courgettes ou les concombres, ne peuvent déjà plus être vendus sous emballages plastiques.

Transports : incitation au vélo et au covoiturage

La prime vélo est reconduite en 2023

Le gouvernement a décidé de prolonger et de renforcer les aides à l'achat d'un vélo, qu'il soit traditionnel ou électrique, en 2023. Il a également augmenté le nombre de personnes éligibles à cette aide, "pour couvrir 50 % des ménages les plus modestes". Les personnes concernées pourront toucher jusqu'à 150 euros pour l'achat d'un vélo traditionnel. Dans le cas de l'achat d'un deux-roues électrique neuf, l'aide sera de 300 à 400 euros.

La première ministre Elisabeth Borne l'a annoncé en septembre, au moment du lancement d'un deuxième plan en faveur du développement du vélo, abondé pour 2023 de 250 millions d'euros, avec pour objectif de faire de la France une "nation du vélo", au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi de la santé publique et de la relance de l'activité économique.

Un chèque de 100 euros pour inciter à se lancer dans le covoiturage

Les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage en 2023 pourront bénéficier d'un chèque de 100 euros . Le gouvernement précise qu'il s'agit des "trajets courts" du quotidien, ceux notamment pour aller au travail. "Un premier versement de 25 € effectué au plus tard 3 mois après le premier trajet de covoiturage, et un second versement de 75 € effectué au plus tard 3 mois après la réalisation du 10e trajet de covoiturage", précise-t-il. Cette prime pourra être versée sous forme monétaire ou de bon d'achat.