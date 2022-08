Covoiturage, trajet moins polluant... : le gouvernement oblige les applications GPS à être plus écolos

Waze, Google Maps ou encore Plans vont devoir rendre leurs applications de guidage GPS plus écolos. Un décret publié au JO le 3 aout et dont certaines mesures commencent à entrer en vigueur le 6 août veulent "accompagner la transition des usages vers une mobilité décarbonée" sur les applications de guidage. En clair il s'agit de pousser les plateformes de guidages à ajouter des alternatives plus écologiques aux trajets en voiture.

France Inter vous résume les cinq principales mesures auxquelles les applications GPS vont devoir se conformer, dès maintenant pour une partie, à partir de l'année prochaine pour une autre.

Des messages de sensiblisation obligatoires

C'est l'une des mesures qui doit être mise en place le plus rapidement possible par les applications. Elles vont devoir diffuser, à chaque fois qu'un utilisateur chercher un trajet, des messages de sensibilisation à l'environnement. Vous verrez par exemple s'afficher : "Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo", "pensez à covoiturer" ou "passer de 130 à 110km/h sur autoroute réduit votre consommation de 20%." Ces messages seront présentés "à l’utilisateur de manière régulière, dès le résultat de la recherche d’itinéraire, dans un format aisément lisible", précisent les textes publiés au JO le 3 août. Ils seront toujours conclus par le #SeDéplacerMoinsPolluer.

Les émissions de CO2 de chaque trajet affichées

Les applications de guidage vont devoir fournir, également dès qu'elles le peuvent, "leurs utilisateurs une information relative aux quantités de gaz à effet de serre et aux polluants de l'air émis" par les différents modes de transport possibles pour leur itinéraire. Tout comme pour les messages de sensibilisation, le gouvernement demande à ce que les quantités de CO2 utilisées pour chaque trajet soient précisées aux utilisateurs dès qu'ils cherchent leur itinéraire. Avec cette mesure, le gouvernement veut que les utilisateurs puissent à chaque fois comparer leur empreinte carbone en fonction du mode de transport choisi.

Les spots de covoiturage ou vélos précisés

C'est une mesure qui devra être appliquées "au plus tard le 1er décembre 2022" : les services de guidage devront désormais afficher sur leurs cartes les aires de covoiturage ou de bornes de vélos partagés. Ça devra être le cas pour "l’ensemble des données relatives au réseau cyclable, aux aires de covoiturage et au stationnement". Les applications devront également, à partir du 1er juin 2023, "rendre accessible facilement" différentes informations, comme les restrictions de circulation pour cause de pollution.

L'itinéraire à 110 km/h proposé avant celui à 130 km/h

Rouler un peu moins vite pour moins polluer, c'est une alternative que le gouvernement veut mettre plus en avant. Pour cela, lorsque pour arriver à une même destination plusieurs itinéraires sont possible, et que certaines portions sont à 130km/h pour l'une des options, les applications mettront en avant "un itinéraire alternatif prenant en compte une diminution de la vitesse maximale de 20 km/ h sur les portions concernées". Les trajets plus longs mais moins polluants seront proposés systématiquement en premier dans ce cas là.

Arrêter "l'usage massif" des trajets secondaires

C'est une mesure qui vise plus ou moins directement à Waze, accusé par plusieurs communes françaises d'engorger certaines routes proposées dans l'application comme alternative pour éviter les bouchons. "Afin de ne pas favoriser l’usage massif des voies secondaires pour du trafic de transit", ne pourront proposer un second itinéraire que si le temps de trajet est "réduit d'au moins 10% comparé à l’itinéraire maximisant l’usage de voies non secondaires". L'objectif est que ces trajets alternatifs soient à l'avenir moins proposés.