Création d'images, "amis imaginaires" : Meta fait entrer l'intelligence artificielle dans toutes ses applis

Il y a deux ans, à l'ouverture de sa conférence Meta Connect, Mark Zuckerberg ne jurait que par le métavers, cet univers virtuel proposant une expérience immersive et qui se veut sociale. Deux ans plus tard, alors que le métavers ressemble plus à une ville fantôme (une dizaine de personnes dans le monde entier ont assisté à la conférence dans le monde virtuel, selon Numerama), le fondateur de Facebook n'a pas abandonné cette idée – il a notamment présenté le Meta Quest 3, premier casque de réalité augmentée à moins de 500 dollars. Mais désormais, il semble devoir composer avec un autre aspect : l'intelligence artificielle.

Meta ne faisait pas de secret du développement de ses intelligences artificielles – et a même rendu son modèle de langage, nommé LLaMa, disponible librement à tous les développeurs cet été. Mais on ne savait pas encore comment l'entreprise comptait l'implanter dans ses applications grand public : mercredi soir, Mark Zuckerberg a fait un grand étalage de toutes les fonctions intégrant de l'intelligence artificielle à venir dans ses applis.

Applications ludiques

Et à première vue, toutes ces fonctions ressemblent à un grand gadget. Les deux fonctions sur lesquelles Mark Zuckerberg a passé le plus de temps sont un générateur de "stickers" amusants à ajouter dans les discussions sur Instagram, WhatsApp ou Messenger d'une part, et d'autre part, une collection d'IA "spécialisées", avec lesquelles il sera possible d'échanger dans ces mêmes applications.

Ainsi, il n'y a pas une, mais une douzaine d'intelligences artificielles qui vont se déployer – progressivement, comme souvent chez Meta – dans les applications du groupe. "Je ne crois pas qu'il y aura une superintelligence unique", dit Mark Zuckerberg. Chacune a son petit nom, et surtout une spécialité : Bru est le spécialiste des sports, Billie est la grande sœur, Lorena la férue de voyage et Max le chef cuistot. Même s'ils sont tous basés sur le même modèle de langage, chacune s'est vu prêter une sorte de "personnalité".

Des "amis imaginaires" incarnés par des personnalités

Et chacune se voit aussi prêter un visage : et ce sont des personnalités qui ont accepté de prêter leur apparence à ces "amis imaginaires". Ainsi, le rappeur Snoop Dogg est le "dungeon master" spécialisé en jeux de rôle, et c'est Paris Hilton qui incarne Amber, la détective. Pour l'heure, ces avatars sont juste des photos animées, mais à terme, c'est leur visage et leur voix, animés par l'IA, qui répondront directement.

Plus sérieux, Meta IA est l'équivalent de ChatGPT... mais directement intégré aux trois applications de messagerie de l'entreprise, ainsi qu'à ses appareils connectés à terme, à savoir le casque Quest et les lunettes Stories. Surtout, ce robot-là pourra être invoqué dans n'importe quelle discussion pour répondre à une question ou une demande : recette de cuisine, idée de sortie, vérification d'une date ou d'un nom pour trancher un débat, ou même générer une image... cet outil-là est vu comme un assistant personnel intégré à tout l'écosystème Meta.

Un créateur d'IA en perspective

Mais c'est ce qui se cache derrière ces annonces qui semble le plus intéressant et le plus ambitieux : Meta ne se contente pas de créer des IA. L'entreprise va proposer à tous de créer sa propre intelligence artificielle grâce à une plateforme nommée AI Studio. On ne sait pas grand chose de cette plateforme pour le moment, si ce n'est qu'elle sera accessible aux développeurs, mais aussi à ceux et celles qui ne manient pas le code informatique, et qu'elle sera par exemple destinée à aider une entreprise, ou une personnalité publique, à créer un petit robot conversationnel capable de répondre facilement aux demandes de ses abonnés.

Objectif pour Meta : développer une multitude de petites IA spécialisées voire ultra-spécialisées. Et à terme, faire converger les deux préoccupations de l'entreprise : ces nombreuses petites IA capables d'avoir une conversation autonome seront autant de personnages peuplant le métavers de Meta... même quand personne n'y sera.