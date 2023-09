Certaines substances chimiques contenues dans les crèmes solaires contribuent à la dégradation des coraux

Comment se protéger du soleil sans contribuer à la dégradation des récifs coraliens ? Une étude menée par l'Agence de sécurité sanitaire (Anses) sur l’impact des substances chimiques sur les coraux dans les Outre-mer confirme l'effet négatif de certains composés chimiques. "L'expertise montre que la moitié des substances évaluées peut présenter des risques pour les récifs coralliens et contribuer à leur dégradation", conclut l'Anses, après avoir étudié 53 substances.

Les hydrocarbures et les pesticides sont pointés du doigt, tout comme un autre produit utilisé au quotidien : la crème solaire, et plus particulièrement les filtres UV qui la composent.

Publicité

Difficile de décrypter la contenance de son tube de crème

Trois filtres UV, régulièrement retrouvés dans les tubes de crème solaire, sont notamment considérés comme "toxiques pour les coraux : l'oxybenzone, l'octinoxate et l'octocrylène". Mais il est compliqué, pour le consommateur, de savoir si sa crème en contient. "Souvent, les composés n'apparaissent pas sur le tube mais uniquement sur l'emballage ou la notice. Parfois, il faut même une loupe pour bien les lire. Et puis surtout, ce sont des noms chimiques incompréhensibles du grand public", pointe Philippe Lebaron, professeur en biologie et biotechnologie marine à Sorbonne Université.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le gouvernement, récemment saisi d'une demande de l'Anses pour restreindre l'utilisation de l'octocrylène, s'est engagé à agir. Mais la France veut gérer le dossier à "l'échelle européenne", notamment dans le cadre de la révision du règlement sur les produits chimiques "Reach". Dans les faits, une restriction ou interdiction d'une ou plusieurs substances pourrait donc prendre des années.

Restreindre l'utilisation des logos qui vantent le respect du milieu marin

Pourtant, nombre de tubes promettent bien de respecter l'océan. Alors pour mieux informer les consommateurs, l'Anses recommande de clarifier les choses pour éviter toute tromperie, notamment au sujet des étiquettes et logos. "Il faudrait que les logos qui vantent le respect du milieu marin ne soient plus utilisables si les crèmes contiennent des substances évaluées comme dangereuses pour les coraux", détaille Aurélie Mathieu, coordinatrice de l’étude sur le risque des substances chimiques sur les récifs coralliens en Outre-Mer. À ce sujet, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu assure avoir demandé "d'étudier les possibilités juridiques permettant d'interdire les allégations et logos, présents sur un certain nombre de produits solaires, vantant leur respect du milieu marin".

Pour autant, "il faut évidemment continuer à mettre de la crème solaire pour protéger sa peau", assure Philippe Lebaron. Mais selon lui, "comme il existe une trentaine de filtres UV autorisés dans les crèmes solaires en France, et qu'il en faut entre trois et cinq pour protéger la peau", il n'y a pas de raison de ne pas interdire les trois substances pointées du doigt par l'Anses.