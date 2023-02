Crime sexuel ou meurtre politique : qui a (vraiment) tué Pier Paolo Pasolini ?

Personne n'y a jamais cru, mais l'affaire avait pourtant été classée : Pier Paolo Pasolini est mort en 1975, à 53 ans, assassiné par un jeune prostitué. Un "simple crime sexuel", qui permettait de classer le dossier de manière officielle. Sauf que la commission antimafia vient de recueillir le témoignage d'un mafioso qui évoque une autre piste.

Une avancée essentielle, selon la journaliste d'investigation Simona Zecchi, auteure de deux livres sur le meurtre de Pasolini : "Un organisme parlementaire avec presqu'autant de pouvoir que la justice écrit noir sur blanc qu'avec les nouveaux éléments qu'elle a en main, on peut parler de 'piège'. Que les politiques disent cela, c'est particulièrement important !"

Qui, mais surtout pourquoi

La commission antimafia va sans doute poursuivre ses investigations, tandis qu'un avocat de la famille Pasolini demande la réouverture de l'enquête. Un autre avocat des parties civiles à l'époque du procès, Guido Calvi, estime lui que cela permettrait, peut-être pas de savoir qui a tué Pasolini, mais au moins pourquoi. "Je soutiens depuis toujours qu'il s'agit d'un meurtre politique, dans le plus haut sens du terme, pas d'un parti politique. On a tué un homme, un dissident, qui ne devait plus écrire ni parler. Il avait lui-même écrit : 'Je sais, mais je n'ai pas de preuve.'"

Le subversif Pasolini dénonçait en effet les compromissions des politiques au pouvoir, la démocratie chrétienne, avec les néofascistes, responsables selon lui des attentats des années de plomb. Il savait, et il en est peut-être mort.