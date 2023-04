Crise à l'Unef : des dissidents créent un nouveau syndicat étudiant

L'Unef, syndicat étudiant historique créé en 1907, va-t-il disparaître ? Des violences, un climat toxique, une absence de démocratie interne : c'est ce que dénoncent les démissionnaires de l'Unef. Jusque-là vice-présidente, Pauline Lebaron est l'une des fondatrices de l'Union étudiante, qui rejoint l'Alternative, un mouvement qui avait déjà quitté l'Unef en 2019. "J'ai pris cette décision", explique-t-elle, "avec tout un ensemble de sections locales et d'autres membres de la direction, après avoir constaté l'impossibilité de se faire entendre au sein du syndicat dans un climat toxique en interne, et un manque de démocratie au sein de l'organisation."

L'étudiant raconte "des faits de violences interpersonnelles" lors du mois d'octobre 2002, "où la direction était en cause". "Suite à cela, il y a eu plusieurs tentatives pour se faire entendre de la part des personnes qui ont subi ces comportements-là, soutenus par une énorme partie du syndicat, pour justement obtenir gain de cause", poursuit Pauline Lebaron. "Ce fut de longues batailles menées en interne pendant des mois, mais avec le constat qu'on faisait face à un mur et qu'il n'y avait pas la possibilité de se faire entendre".

17 sections locales sur 48 dans l'escarcelle

Pauline Lebaron et d'autres ont donc annoncé mardi la création de l'Union étudiante, qui tiendra son congrès fondateur les 22 et 23 avril prochain. "On a vraiment l'idée de créer une nouvelle Union nationale des étudiants de France, qui s'inscrit dans tout un héritage historique du mouvement syndical étudiant mais qui se différencie d'une organisation Unef qu'on pourrait qualifier d'illégitime, avec un fonctionnement délétère en interne. L'Union étudiante, c'est le choix de l'unité avec l'Alternative et une énorme partie des sections locales et des membres de la direction de l'UNEF."

Le nouveau syndicat revendique dans son camp 17 sections locales sur 48 et sept membres de la direction nationale de l'Unef. C'est moitié moins selon la présidente de l'Unef, qui conteste ces chiffres. Tout comme elle conteste les violences physiques dont elle est accusée. Imane Ouelladj reconnaît toutefois avoir perdu son sang-froid en octobre dernier. "J'ai assumé mes torts dès le début", affirme-t-elle, "en disant que j'avais perdu mon sang-froid en termes de parole, mais il ne s'est jamais passé aucun acte physique."

Une crise étouffée depuis l'automne

Imane Ouelladj justifie ces dérapages verbaux par un burn-out. "C'est dur, parce qu'on doit gérer nos études, on doit gérer notre militantisme, on doit gérer notre vie personnelle. Mon erreur, c'est juste de ne pas avoir pu assumer plus tôt le fait que psychologiquement ça allait mal, que moi aussi j'étais dans une situation de burn-out, tout simplement parce que j'en avais honte. C'est un peu compliqué à ma place de présidente de l'Unef de venir expliquer que ça ne va pas bien, surtout auprès de personnes qui étaient à la direction et qui savaient que j'étais à bout et qui ont tout simplement décidé de ne pas m'écouter et de me laisser gérer toute cette situation seule, sans même une solidarité et une camaraderie. Après je me suis expliquée auprès de mon organisation au mois d'octobre. J'ai eu mes fautes et mes torts dans ce qui s'est passé. Ces événements ont été réglés en interne."

La crise a été étouffée depuis octobre mais les problèmes de fonctionnement interne au sein de l'Unef existent depuis longtemps. En 2019, il y a avait déjà eu deux départs conséquents du syndicat : L'Alternative et la FSE, fédération syndicale étudiante. Les altercations violentes du mois d'octobre dernier ne sont que l'élément déclencheur de difficultés plus anciennes.

L'objectif de mobiliser les étudiants

Mais cette fronde en pleine bataille intersyndicale contre la réforme de retraites tombe mal. "Depuis plusieurs mois", estime Pauline Lebaron, "l'Unef a eu un discours très timide et n'a pas réussi à vraiment imposer ses mots d'ordre sur la mobilisation et donc pour nous il y a aussi cet objectif de pouvoir mobiliser au maximum les étudiants, pour que le gouvernement retire sa réforme."

De son côté, Imane Ouelladj confie : "On avait aujourd'hui la nécessité d'avoir un front étudiant uni pour obtenir des victoires, pour défendre les intérêts des étudiants. Sauf que finalement, cela n'a pas été la volonté de certaines personnes et aujourd'hui, malheureusement, au lieu de réfléchir à l'intérêt des étudiants, on a plus une logique d'appareil qui se met en place et tout cela se fait au détriment des problématiques des étudiants." Les deux organisations, chacune de leur côté, appellent malgré tout les étudiants à se mobiliser massivement jeudi. Il leur reste ce point d'accord.