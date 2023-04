Crise au "Canard enchaîné" : le journaliste Christophe Nobili poussé vers la sortie après ses révélations

Rien ne va plus au Canard. Après avoir dénoncé un emploi fictif dans sa propre rédaction, le journaliste du Canard enchaîné Christophe Nobili a été mis à pied, selon un courriel interne dévoilé par Libération . En outre, "une procédure pouvant conduire à un licenciement a été engagée à l'encontre de Christophe Nobili", est-il écrit dans ce courriel interne envoyé aux salariés dimanche par un membre du comité d'administration du Canard. L'entretien pouvant conduire au licenciement doit avoir lieu vendredi en fin de matinée. Sur France Inter, l'avocat de Christophe Nobili dénonce une "mesure tout à fait choquante, d'une violence inouïe et d'une brutalité sans nom".

Avec cette affaire, le célèbre hebdomadaire traverse depuis plusieurs mois une grave crise interne, qui déchire la rédaction. Dans une lettre publiée lundi, 27 membres de la rédaction s'opposent à leur direction et dénoncent le projet de licenciement de leur collègue.

Des révélations sur un emploi fictif au Canard

Depuis août dernier, Christophe Nobili accuse son journal d'avoir rémunéré Edith Vandendaele, la compagne de l'ancien dessinateur emblématique et administrateur du Canard André Escaro, pendant plus de deux décennies, sans qu'elle n'y ait jamais travaillé. Christophe Nobili a déposé une plainte contre X. Une enquête pour "abus de biens sociaux" et "recel d'abus de biens sociaux" a été ouverte.

Le 8 mars, le journaliste a publié le livre "Cher Canard" (JCLattès), dans lequel il revient sur cette affaire. Le jour de la parution, celui qui a notamment révélé l'affaire d'emploi fictif de la famille Fillon pendant la campagne présidentielle de 2017, exprimait sur France Inter sa profonde colère mais aussi le "déchirement d'une famille" provoqués par ses nouvelles révélations.

Mis à pied

Le déchirement est tel que Christophe Nobili a reçu "une lettre de convocation à un entretien préalable", indique le mail interne. En attendant cet entretien, vendredi prochain, le journaliste a été mis à pied. "Cette décision a été prise après la parution de son livre, et ses multiples déclarations à la presse et dans les autres médias, en violation tant de la convention collective des journalistes que de la charte déontologique du 'Canard'", poursuivent les administrateurs du journal.

Avec cette mise à pied, Christophe Nobili s'est vu signifier une suspension de salaire. Sur franceinfo, il évoque une décision "extrêmement brutale". "Je suis mis au pilori par ma direction pour des écrits. Au Canard enchaîné ! C'est plus qu'une désillusion pour moi", réagit Christophe Nobili sur franceinfo. "C'est ma maison, je n'ai rien à me reprocher et ce n'est pas dans un journal qui dénonce les turpitudes des autres que celui qui découvre un cadavre dans le placard doit partir."

"Il a des soutiens au sein du journal et à l'extérieur. Il va se battre parce que son combat est parfaitement juste. Ce n'est pas le combat d'un homme contre le journal mais au contraire, il est là pour sauver le journal", estime son avocat, maître Pierre-Olivier Lambert. Il précise à France Inter qu'en cas de licenciement, son client n'hésitera pas à saisir le Conseil des prud'hommes ainsi que la médecine du travail.

Crise interne

Dans une lettre interne, 27 membres de la rédaction dénoncent le projet de licenciement de Christophe Nobili. "Quelles que soient les réserves que chacune et chacun, au sein du journal, peut avoir à propos de l'ouvrage 'Cher Canard' (...), nous, salariés du Canard enchaîné, estimons que ce projet de licenciement constitue une sanction totalement disproportionnée", écrivent-ils. "Il nous paraît constituer une atteinte aux valeurs fondamentales, à la raison d'être du Canard enchaîné, journal fondé en 1916 pour s'opposer frontalement à la censure - aux 'ciseaux d'Anastasie' - et au 'bourrage de crâne' par les institutions de tout poil", ajoutent les signataires.

De son côté, le syndicat de journalistes SNJ-CGT, dont Christophe Nobili est délégué syndical au sein du Canard, dénonce lui aussi la décision de la direction et s'interroge : "Le 'Canard' se prendrait-il pour Bolloré ?", en référence aux "méthodes" du milliardaire Vincent Bolloré, régulièrement accusé d'écarter des journalistes dans les médias qu'il contrôle.