Crise du logement : cinq questions sur les nouvelles mesures présentées par le gouvernement

Élisabeth Borne a détaillé ce lundi une batterie de propositions tirées d'une concertation du Conseil national de la refondation sur le logement , lancée en novembre 2022, dont une partie avait déjà été dévoilée ce week-end. Le gouvernement veut s'attaquer à un secteur en crise, notamment en favorisant l'accès au logement et en redonnant de l'élan à la construction.

Pourquoi parle-t-on de "crise du logement" ?

Depuis un an, la crise du secteur s'est largement accéléré. Le secteur du neuf, par exemple, est en déclin avec une nette baisse des permis de construire ces derniers mois, avec entre 30 à 35.000 autorisations délivrées, contre 40.000 en moyenne avant la pandémie de Covid. Un chiffre qui peut s'expliquer, en partie, par l'augmentation des prix des matériaux de 15% en moyenne en 2022, conséquence de la guerre en Ukraine.

Du côté de la location, le marché est également bloqué. On estime aussi que 2,42 millions de personnes sont en attente d'un logement social en France, un chiffre qui n'a jamais été aussi haut. Enfin, d'une manière plus général, les prix de l'immobilier n'ont cessé d'augmenter. Ils ont été multipliés par 2,5 voire 3 depuis les années 2000, selon l'indice des notaires et de l'Insee.

Quelles sont les principales mesures ?

Selon les informations révélées par voie de presse ces dernières heures, le gouvernement prévoit de prolonger le prêt à taux zéro (PTZ) jusqu'en 2027, alors qu'il devait s'arrêter à la fin de cette année 2023. Pour autant, le PTZ sera désormais réservé à l'achat d'un logement neuf en habitat collectif en zone tendue, ainsi qu'à l'achat d'un logement ancien en zone dite détendue. Il sera accordé sous condition de réalisation de travaux de rénovation, notamment énergétique.

Toujours dans l'optique de faciliter l'accès à la propriété, ce plan prévoit de développer l'utilisation du "bail réel solidaire", qui permet d'acquérir un logement moins cher sans être propriétaire du foncier. Le gouvernement compte aussi faire racheter par la Caisse des dépôts et Action logement 47.000 logements neufs aux promoteurs qui n'ont pas réussi à les vendre.

Concernant les locataires, l'État compte étendre la garantie Visale, qui permet d'obtenir une caution locative d'Action Logement, à plus de 2 millions de personnes d'ici 2027, contre 1 million depuis 2018. Enfin, le gouvernement annonce une enveloppe destinée aux bailleurs sociaux, notamment pour les aider à rénover leur parc immobilier.

Le dispositif "Pinel" est-il maintenu ?

Non, le gouvernement a choisi de l'arrêter fin 2024. L'objectif de cette niche fiscale était d'inciter les particuliers à investir dans des logements neufs et de les louer afin de bénéficier d'avantages fiscaux. Un système désormais jugé "inefficace" et pas assez rentable. L'État a donc choisi, dans son nouveau plan, de mettre plutôt l'accent sur le "logement locatif intermédiaire", à savoir un logement qui, sans être social, permet des loyers modérés. Réservé actuellement aux zones tendues, il sera désormais ouvert à une centaine de communes supplémentaires, situées en zone détendues.

Qu'en disent les professionnels du secteur ?

Avant même la prise de parole d'Élisabeth Borne, ce lundi soir, les professionnels du logement n'ont pas hésité à faire part de leur colère et ont dénoncé des "mesurettes". "La FFB attendait un électrochoc. C'est une déception. Quasiment aucune des propositions faites par le secteur n'a été retenue", s'insurge le président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Salleron.

La prolongation du prêt à taux zéro, mais sous de nouvelles conditions, a fait réagir la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles (FFC) pour qui, en supprimant le PTZ pour la maison neuve individuelle, le gouvernement signifie que cette dernière "est réservée aux plus riches, à une élite".

Pour la fondation Abbé Pierre, qui lutte contre le mal-logement, ces mesures ne vont pas assez loin. "À ce stade, on n'y est pas", déplore Christophe Robert, délégué général de la fondation, alors que tous les acteurs du secteur partagent la même "analyse" selon lui. "Les promoteurs, les bailleurs sociaux, les élus, les associations", sont tous prêts à "rebooster la politique du logement. Mais pour cela, il faut que l'État donne une impulsion."

Quelles sont les réactions politiques ?

À droite comme à gauche, les critiques sont plus ou moins les mêmes : l'État n'est pas assez radical dans ses propositions. Pour Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice Les Républicains des Alpes-Maritimes, ce plan n'est pas assez ambitieux sur le long terme.

De son côté, Inaki Echaniz, député socialiste du groupe de la Nupes dans les Pyrénées-Atlantiques, déplore des mesures "insuffisantes et décevantes". Le plan présenté par le gouvernement est même "raté" selon lui. Ce dernier et le député socialiste des Landes Boris Vallaud ont signé une tribune dans le HuffPost pour dénoncer ces mesures.

Le député Nupes de l'Essonne, Antoine Léaument, regrette que le gouvernement n'ait pas décidé de bloquer les loyers, alors que "des millions de gens galèrent à payer leur loyer".

Pour Ian Brossat, adjoint à la Mairie de Paris communiste en charge du logement et de l'hébergement d'urgence, ces propositions sont loin de pouvoir "relancer la construction de logements sociaux".