Camille Nevers (Libération), Charlotte Lipinska (Vogue), Jean-Marc Lalanne (Les Inrockuptibles), Michel Ciment (Positif) passent le film au crible et sont un peu déçus.

La présentation d’« Acide » par Jérôme Garcin

« Trois ans après La nuée, en l'occurrence une nuée de criquets assez inquiétante, Just Philippot signe son deuxième film, Acide. En sélection officielle et séance minuit, il était présent au dernier Festival de Cannes. On n’est plus dans le sud, mais dans le nord de la France. Selma, quinze ans, jouée par la jeune Patience Muchenbach, grandit entre deux parents divorcés, Élise, Laetitia Dosch et Michal, c'est Guillaume Canet. Il joue ici un ouvrier en liberté conditionnelle après avoir voulu séquestrer son patron et s'en être pris à un CRS. C'est alors que des pluies acides et corrosives s'abattent sur la région et que la famille décomposée va devoir s'unir pour survivre. Vous avez compris que ce n'est plus Chantons, mais crevons sous la pluie. »

Jean-Marc Lalanne : « Une certaine force dramatique, mais un ensemble un peu monotone »

Le journaliste aux Inrockuptibles le reconnaît : « J’ai été à moitié touché seulement. J'ai même été un peu déçu. Je trouvais que La nuée était un film très fort, très réussi. On avait vraiment le sentiment de découvrir un cinéaste extrêmement précis, une sorte de Carpenter français. Un réalisateur qui avec assez peu de moyens avait trouvé vraiment une très grande astuce dans la mise en scène.

Là, il y a plus de moyens. Le film n'est pas non plus très opulent par rapport à un blockbuster américain. C'est assez minimaliste. Je pense que certains choix, comme par exemple d'être tout le temps avec les personnages principaux et de raconter cette histoire que de leur point de vue, donne une certaine force dramatique. Ça va un peu à revers de la mode des récits feuilletonnants inspirés des séries où un récit doit être forcément polyphonique.

Et en même temps, ça produit quelque chose d'un peu monotone, peut-être parce que le scénario n'est pas assez travaillé, peut-être parce qu'on n'accède pas cette fois à la profondeur des personnages. Je trouve que le personnage de l'adolescente, par exemple, est un peu répétitif dans sa manière de manifester une mauvaise humeur. On aurait aimé qu'elle révèle quelque chose d'elle-même, de plus fort, qui nous emporte davantage.

La manière dont l'action et ce désastre travaillent les personnages ne me semble pas produire quelque chose d’humainement assez fort. D’où quelques passages à vide, entourés de très beaux moments très intenses. Le film peut être moins angoissant que La nuée. Faire peur avec une pluie qui avance est une gageure de mise en scène. Et cet amoncellement de nuages noirs par moment produit d'assez bons plans. »

Camille Nevers : « Un film assez sage avec un peu de noirceur »

La journaliste à Libération le dit franchement : « Le film ne me passionne pas vraiment, mais m'intéresse un peu comme une sorte de spécimen d'un film de genre à la Française qui s'essaie au film d'apocalypse ou au film catastrophe. Ce film est assez sage, assez appliqué dans sa façon de mener son bateau. Si on était caustique comme l’acide, on pourrait dire que c'est l'histoire emberlificotée d'un homme qui se défait de son bracelet électronique de prisonnier de façon extrême.

La noirceur du film est finalement la seule chose qui m'intéresse un peu. Bien entendu, ce film est un remake à moitié avoué de La Guerre des mondes de Spielberg, mâtiné de Shyamalan. Il y a une scène qui fait avancer le film avec Guillaume Canet et les Gilets jaunes, avec la violence du père qui frappe sur tout le monde, qui se transmet à la fille, et la façon dont le film fait le vide autour du père de cette fille qui voudrait l’avoir qu’à elle, et finalement jusqu'à l'immobiliser. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez noir et nihiliste dans le film, qui n'est peut-être pas tout à fait assumé dans le côté léché de l'ensemble. »

Charlotte Lipinska : « Une bonne recréation d’un climat de panique, mais des personnages antipathiques et des péripéties artificielles de scénario »

La journaliste de Vogue est partagée : « Un peu comme Jean-Marc, j'aimais beaucoup La nuée. On l'avait beaucoup défendu de mémoire au Masque. Dans ce premier film, la protagoniste principale était contaminée par cette histoire de nuée de cricket et ça allait très loin avec des scènes très dingues sous la serre. Là, dans Acide, Just Philippot, arrive à instaurer un vrai climat anxiogène avec effectivement cette menace de pluies acides d'autant plus effrayante qu’elle est impalpable. Les scènes de panique de foules sont assez bien mises en scène et assez efficaces.

Mais les personnages sont tellement antipathiques ! Je ne comprends pas pourquoi il a chargé ce personnage principal, interprété par Guillaume Canet, qui est plutôt pas mal d'ailleurs, de cette colère sociale. Cette adolescente râle tout le temps alors que c'est la fin du monde. On a envie de lui dire : « Mais tais-toi, et cours ! ». Je ne comprends pas ces rapports conflictuels en permanence dans la famille, alors que la fin du monde est imminente.

Puis, au bout d'un moment, le scénario patine un peu. On assiste à une multiplication de péripéties très artificielles pour faire avancer le récit : la batterie du téléphone portable tombe en panne, pile-poil au moment où on a besoin de téléphoner. Enfin, je rejoins Camille sur la noirceur générale de l'humanité. Tout est noir. »

Michel Ciment : « Dans le genre de film d’action, "Acide" est une réussite. »

Le journaliste à Positif a envie de défendre le film : « Acide est le problème du deuxième film. Quand quelqu'un marque avec un premier film très original, l’accueil du deuxième film, c'est classique dans l'histoire du cinéma, en particulier du cinéma français, on est un peu sévère parce qu'on attendait peut-être trop. Or, dans le genre du film d'action, Acide est une réussite, ce qui n'est pas tellement courant dans le cinéma français. C'est un peu la version de La Guerre des mondes à l'échelle française. Je trouve que Guillaume Canet, par exemple, n'a jamais été aussi bien et c'est déjà quelque chose. En une trentaine de rôles, c'est la première fois que je trouve que c'est vraiment un très très bon comédien.

Et c'est visuellement un film très intéressant. Ce n'est pas du tout un film qu'on oublie facilement. C'est un discours écologique dans la continuité de La nuée. Le fait que le film commence par un conflit social qui marque la France d'aujourd'hui, suivi par un conflit de la nature contre l'homme qui marque également le pays en fait un film très actuel et de grande qualité. Je ne dis pas que c'est un grand film. En tous les cas, Acide mérite mieux que l'accueil qu'il a reçu. »

