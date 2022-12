CRITIQUE - Avatar, "d'une bêtise sans nom", mais "spectaculaire", selon le Masque

Sophie Avon de Sud-Ouest, Eric Neuhoff du Figaro, Jean-Marc Lalanne des Inrockuptibles, Xavier Leherpeur de 7e Obsession et France Inter débattent des films qui sortent en salle. Avatar est le premier à passer sur le gril de la critique !

Jérôme Garcin présente Avatar : "Dans ce film en 3D long de 3 h 12, on retrouve la planète Pandora et presque tous les mêmes personnages. Mais sous l'eau se poursuit l'affrontement entre les humains et les avatars Na'Vi, entre les Blancs et les Bleus. Manière pour Cameron, évidemment, d'en appeler à la protection de la nature, à l'accueil des réfugiés et au métissage. Les chiffres de mercredi dernier sont époustouflants. Apparemment, on va vers un gros, gros, gros succès. Je vous rappelle quand même que le premier épisode a généré 2 milliards 700 000 dollars au box-office."

Pour Xavier Leherpeur : c'est spectaculaire, mais c'est crétin

Le critique n'avait déjà pas apprécié le premier opus d'Avatar, mais là, c'en est trop : "Après, les Schtroumpfs s'envoient en l'air, qui était le premier épisode. Nous avons les Schtroumpfs à la piscine. On est parti pour une très longue saga."

Il se dit étonné que James Cameron annonce cinq films car pour lui, il y a déjà beaucoup de recyclage, du point de vue des scénarios : "Ils sont tous cités. On a Titanic, on a le deuxième épisode de la saga Alien. On a même un petit clin d'œil à Terminator, et on a Abyss. Donc il a recyclé ses précédents films pour nous faire un scénario qui est quand même d'une bêtise sans nom."

Sur l'histoire, les poncifs l'ont aussi déçu : "On a un vrai film sur le conflit père-fils. Là, c'est de la psychanalyse à l'américaine. Là, c'est du lourd, c'est du dur. Ils ont tous des rivalité avec papa. C'était dur..."

Xavier Leherpeur déplore aussi le discours écologique qu'il ne trouve pas cohérent avec la façon dont le film a été produit : "Le mec nous dit qu'il faut respecter la nature, qu'il faut être gentil avec les arbres, avec les fleurs... Mais son film rase la moitié de l'Amazonie. En termes de carbone, on sait que les ordinateurs, pour les faire fonctionner, c'est très énergivore. Donc son film, il n'est pas du tout écolo, malgré le message qu'il distille."

En revanche, il a été bluffé pour la technique, et le rendu esthétique : "C'est absolument spectaculaire en termes de mise en scène. Toutes les scènes sont écrites de toute façon pour occasionner des looping, des rétroversions, on braque sur le côté, on plonge dans l'eau. Donc, effectivement, c'est plutôt un scénario de fête foraine, mais pourquoi pas ! Mais le spectacle est là et le relief est tellement réussi que moi, j'ai passé mon temps, pendant 3 heures à me dire : 'Mais qui sont ces gens qui se lèvent devant moi pour aller faire pipi ?', mais en fait c'était dans le film. C'est spectaculaire et c'est crétin."

Pour Sophie Avon, un film pas bête, mais simple et binaire

La critique tient aussi à saluer l'aspect visuel, très réussi : "Il y a une prouesse et une virtuosité technique. Enfin, il me semble que c'est quand même la moindre des choses, s'agissant d'un blockbuster qui a coûté je ne sais combien de centaines de millions de dollars..."

Mais le scénario n'est pas du tout à la hauteur : "Une fois qu'on met à part la technique, que reste-t-il ? Il reste quand même une histoire d'une minceur extrême avec des enjeux qui sont vraiment tout ce qu'il y a de plus binaire." Elle ajoute : "Moi, j'entends dire que c'est poétique, inédit, créatif, jamais vu, etc. mais franchement, il suffit de regarder la nature pour s'apercevoir que rien dans ce film n'est inédit."

Pour elle, ce film repose sur un imaginaire qui est convenu, pour ne pas dire pauvre.

Eric Neuhoff n'a pas été convaincu par rien

Pour le journaliste du Figaro, non seulement le scénario ne l'a pas intéressé, mais en plus, il n'a pas été vraiment bluffé par les images : "Le scénario, mais c'est vide. On devrait passer 3 heures et demie avec le souffle coupé, mais on passe 3 heures et demie à soupirer parce qu'il ne se passe rien. Pendant le premier quart d'heure, la 3D est époustouflante. Puis ensuite, ils se sont dit ça va bien leur suffire et elle disparaît plus ou moins (...) Elle est mieux que dans le premier épisode mais il se passe tellement rien. Ils sont tellement laids tous ces alevins trempés dans le curaçao."

Selon lui : "c'est quand même un film très très indigent qui a coûté très cher, qui n'en finit pas. Et ça, ça dure toute une après-midi et il n'y a même plus la planète Pandora."

Jean-Marc Lalanne a envie de défendre ce film, qui l'a impressionné

Le critique dit avoir été déçu mais vu les avis de ses collègues du Masque, il a quand même envie de le défendre : "L'ambition de Cameron m'impressionne ici. Ce qui me sidère dans le film, c'est à quel point il est seul à porter cette ambition. Il fait un film en 3D, un blockbuster en 3D à ce niveau-là de production, alors que la 3D est quelque chose d'assez démodé depuis dix ans. Donc quand on met ses lunettes, on a l'impression tout à coup de retrouver un geste extrêmement ancien, totalement anachronique."

Pour lui, c'est un film original : "Il construit une histoire qui est vraiment une histoire de cinéma et qui, contrairement à tous les blockbusters avec lesquels il est en concurrence – qui sont les blockbusters Marvel qui, eux, ont aligné leur mode de narration sur la série télé avec des histoires proliférante qui partent dans tous les sens – là, il y a une sorte de classicisme du récit qui, moi, m'impressionne assez. Et cette manière de vouloir imposer son univers, son univers cinéphile à lui, en dépit des normes de productions à Hollywood aujourd'hui, m'impressionne beaucoup."

Techniquement, il trouve le film vraiment fou, comme il l'explique : "Ce n'est pas seulement la 3D. Il y a aussi la variation de défilement des images. Par moments dans le film, il y a 48 images par seconde, et une fluidité dans le rendu du mouvement qui est sidérante. Et la très belle idée, c'est de plonger la moitié de son récit sous l'eau. Et tout à coup, ces corps qui glissent avec un mouvement qu'on n'a jamais vu glisser de cette façon à l'image, c'est quand même sidérant et c'est une source d'émerveillement primitif."

Il le trouve moins puissant dans ce qu'il dit, dans sa dimension de fable un peu globale sur la situation de l'humanité, moins fort que le premier, mais il est quand même très impressionné par le film.